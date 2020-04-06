На Сахалине возродят советскую практику касс взаимопомощи

Кассы взаимопомощи появились в Советском Союзе при профсоюзных комитетах в конце 1950-х. Для ее учреждения необходимо было 25 участников. Каждый из них должен был сделать не менее 50 взносов (от 10 до 50 коп.). Участник кассы мог рассчитывать на безвозвратные пособия в случае тяжелой жизненной ситуации и беспроцентные ссуды. Согласно постановлению президиума ВЦСПС от 20 февраля 1959 г. работу касс контролировало общее собрание, собираемое не менее одного раза в год. Оно же выбирало правление сроком на два года. Члены правления зарплаты не получали.