На Сахалине возродят советскую практику касс взаимопомощи
Губернатор Сахалина Валерий Лимаренко поддержал идею создания кассы взаимопомощи для выплаты зарплат работникам местных предприятий, оказавшихся в тяжелом положении из-за эпидемии коронавируса. По его подсчетам, если скинутся «все желающие благотворители», то в кассе взаимопомощи может накопиться до 500 млн руб. Поучаствовать в наполнении кассы хотят некоторые крупные предприниматели, общественники и чиновники, говорится на сайте правительства региона.
По словам Лимаренко, в Сахалинской области около 16 000 человек работают на предприятиях, которые пострадали в ситуации с коронавирусом. Им нужно платить за ипотеку, услуги ЖКХ и «кормить свою семью», отметил губернатор. «Давайте договоримся: все сахалинцы и курильчане должны получить положенную зарплату», – заявил Лимаренко. Работодатели могут получить льготный кредит для выплаты зарплат сотрудникам, но также есть и благотворительный вариант поддержки в виде кассы взаимопомощи, заметил губернатор.
Кассы взаимопомощи появились в Советском Союзе при профсоюзных комитетах в конце 1950-х. Для ее учреждения необходимо было 25 участников. Каждый из них должен был сделать не менее 50 взносов (от 10 до 50 коп.). Участник кассы мог рассчитывать на безвозвратные пособия в случае тяжелой жизненной ситуации и беспроцентные ссуды. Согласно постановлению президиума ВЦСПС от 20 февраля 1959 г. работу касс контролировало общее собрание, собираемое не менее одного раза в год. Оно же выбирало правление сроком на два года. Члены правления зарплаты не получали.
На Сахалине, как и в большинстве регионов, для борьбы с распространением коронавируса до конца апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Жителям разрешено выходить из дома только за медицинской помощью, в ближайший магазин, выгулять животных или вынести мусор. Запрещены массовые мероприятия, закрыты кинотеатры и торговые центры, работа части предприятий приостановлена.