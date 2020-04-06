Индекс самоизоляции в Москве упал до минимума за неделю

В воскресенье, 5 апреля, индекс самоизоляции в Москве достиг максимума за месяц – 4 баллов («на улице почти никого» по классификации «Яндекса»). В минувшие выходные больше москвичей сидели дома, чем до введения режима самоизоляции, – обычно показатели выходных дней не поднимались выше 2,9. В среднем по российским городам-миллионерам индекс самоизоляции в прошедшее воскресенье составил 4,1 балла.