Индекс самоизоляции в Москве упал до минимума за неделю
Рассчитываемый «Яндексом» индекс самоизоляции 6 апреля опустился в Москве до 3 из 5 баллов. Ниже (до 2,9) за весь период режима всеобщей самоизоляции этот показатель опускался только в первый день действия указа мэра Москвы Сергея Собянина – 30 марта.
Этот индекс рассчитывается из данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Он отображает количество людей, которые сидят дома и следуют рекомендациям по борьбе с эпидемией коронавируса.
К 13.00 мск 6 апреля Москва находится на 12-м месте среди российских крупных городов по индексу самоизоляции. Малолюднее всего в Перми (3,9) и Омске (3,5). По 3,3 балла зафиксированы в Казани, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске. В Волгограде, Воронеже, Красноярске и Ростове-на-Дону индекс самоизоляции составляет 3,2, в Самаре – 3,1, следует из данных «Яндекса».
Значения индекса в 2,5–3,9 балла трактуются «Яндексом» как «большинство людей сидит дома». Аналитики компании высчитывают индекс с помощью данных из приложений «Яндекса», сравнивая уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии.
В воскресенье, 5 апреля, индекс самоизоляции в Москве достиг максимума за месяц – 4 баллов («на улице почти никого» по классификации «Яндекса»). В минувшие выходные больше москвичей сидели дома, чем до введения режима самоизоляции, – обычно показатели выходных дней не поднимались выше 2,9. В среднем по российским городам-миллионерам индекс самоизоляции в прошедшее воскресенье составил 4,1 балла.
После того как Путин продлил режим нерабочих дней до 30 апреля, Собянин продлил режим всеобщей самоизоляции в столице до 1 мая. При этом власти Москвы не стали вводить пропускную систему, так как, по словам Собянина, опыт первой нерабочей недели показал, что «большинство жителей города добросовестно выполняют требование оставаться дома».
Режимы всеобщей самоизоляции действуют в большинстве российских регионов. Жителям разрешено покидать дом только в случае необходимости. Например, добраться до работы (если она не приостановлена), вынести мусор, обратиться за экстренной медицинской помощью, сходить в ближайший магазин, аптеку или выгулять домашнее животное.