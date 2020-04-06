Генпрокуратура поручила ФАС проверить цены на имбирь, чеснок и лимоны
Генпрокуратура поручила Федеральной антимонопольной службе России (ФАС) проверить обоснованность роста цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны, говорится в сообщении надзорного ведомства.
Генпрокуратура организовала мониторинг ситуации, связанной с завышением цен на эти продукты в условиях распространения коронавируса нового типа.
Ведомство отметило, что в интернете размещена информация о завышении российскими ритейлерами цен на имбирь, чеснок и лимоны. Необоснованный рост цен на эту продукцию нарушает права потребителей и может привести к негативным социальным последствиям, предупреждает ведомство.
Ранее российские поставщики и ритейлеры рассказали «Ведомостям» о росте цен на свежий имбирь и лимоны. Поставщики увеличили цену на лимоны в шесть раз, на имбирь – в пять, заявил «Ведомостям» директор крупнейшей в Восточной Сибири торговой сети «Командор» Андрей Тетерин. По его мнению, подорожание вызвано повышенным спросом, спекуляциями, дефицитом и временными ограничениями на границах. По словам вице-президента по коммерческой деятельности «Азбуки вкуса» Екатерины Ломаковой, закупочная цена лимона доходит до 500 руб., имбиря – до 2000 руб. Хотя еще в феврале оптовая цена на лимоны была от 75 руб./кг, на имбирь – от 250 руб./кг, сказал директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков.