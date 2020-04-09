Два человека пострадали при взрыве в бизнес-центре в Москве
При взрыве в бизнес-центре на 2-й Брестской улице в Москве пострадали два человека, сообщил Следственный комитет России. После случившегося проводится проверка. Уголовное дело пока не возбуждено.
Взрыв произошел около 13.40 мск в бойлерной, на десятом этаже здания, сообщило ранее московское управление МЧС. Причиной стала разгерметизация кислородного баллона во время ремонтных работ.
После хлопка возникло небольшое возгорание на площади 5 кв. м, которое было быстро потушено. На видеозаписи с места событий, которая появилась в соцсетях, видно, что взрыв выбил в здании несколько окон.
В Москве в здании бизнес-центра на 2-й Брестской улице произошел взрыв. По предварительным данным, на 9-м этаже здания видно задымление. pic.twitter.com/5O5QD8H78u— iBallit (@i_Ballit) April 9, 2020