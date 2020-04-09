В Москве начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции
В московские суды начали поступать административные дела, связанные с нарушением режима самоизоляции по коронавирусу (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ), сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова. Все решения вынесены в течение четырех последних дней
Так, Коптевский суд признал виновным мужчину, проживающего в Московской области, но без уважительной причины находившегося в Москве. Кроме того, Преображенский суд признал виновной женщину, которая отошла от дома дальше разрешенных 100 м. Она была на спортплощадке. Семь аналогичных материалов рассмотрели в Щербинском суде. Сумма штрафов во всех случаях составила 15 000 руб. Дата рассмотрения еще четырех дел пока не назначена.
Режим всеобщей самоизоляции действует в Москве до 1 мая. Аналогичные меры введены и в других российских городах. Жителям разрешено выходить из дома только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных, а также чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью. Вводить пропуска для передвижения по городу власти Москвы пока не планируют. Мэр Сергей Собянин говорил, что в этом нет необходимости.