В Москве начали штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Режим всеобщей самоизоляции действует в Москве до 1 мая. Аналогичные меры введены и в других российских городах. Жителям разрешено выходить из дома только для поездок на работу, похода в ближайший магазин или аптеку, выноса мусора и выгула домашних животных, а также чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью. Вводить пропуска для передвижения по городу власти Москвы пока не планируют. Мэр Сергей Собянин говорил, что в этом нет необходимости.