Власти Подмосковья закрыли кладбища вслед за Москвой

9 апреля правительство Москвы приняло решение закрыть кладбища, захоронения при этом будут осуществляться в обычном режиме. Собянин объяснил запрет тем, что во время религиозных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы – на городские кладбища приезжают около миллиона человек. Решение московских властей одобрил глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. В своем канале в Telegram он сказал, что практика посещений кладбищ на Пасху – это не церковная традиция.