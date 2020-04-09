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Власти Подмосковья закрыли кладбища вслед за Москвой

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Кладбища в Химках, Подольске, Балашихе и других городах Московской области будут закрыты для посетителей для борьбы с распространением коронавируса, новая редакция постановления губернатора Андрея Воробьев опубликована на сайте регионального правительства. Она опубликована спустя несколько часов после того, как об аналогичном запрете объявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Запрет на посещение кладбищ в Подмосковье действует по перечню, приложенному к постановлению, всего в нем перечислено 325 кладбищ. В отличие от ограничений в Москве запрет в Московской области касается в том числе участников похоронных процессий.

9 апреля правительство Москвы приняло решение закрыть кладбища, захоронения при этом будут осуществляться в обычном режиме. Собянин объяснил запрет тем, что во время религиозных праздников – Вербного воскресенья, Пасхи, Красной горки и Радоницы – на городские кладбища приезжают около миллиона человек. Решение московских властей одобрил глава синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда. В своем канале в Telegram он сказал, что практика посещений кладбищ на Пасху – это не церковная традиция.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных