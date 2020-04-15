АМА назвала опасным шагом отказ Трампа от финансирования ВОЗ
Американская медицинская ассоциация (АМА) призвала президента Дональда Трампа пересмотреть решение о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это решение — опасный шаг в неверном направлении, говорится в заявлении президента АМА Патрис Харрис, опубликованном на сайте организации.
По словам Харрис, борьба с глобальной пандемией коронавируса «требует международного сотрудничества и опоры на науку и данные». «Сокращение финансирования ВОЗ вместо того, чтобы сосредоточиться на решениях – это опасный шаг в опасный для всего мира момент», — отмечает президент АМА.
Президент США Дональд Трамп ранее во вторник, 14 апреля, заявил на брифинге в Белом доме, что его администрация временно прекратит финансировать ВОЗ для изучения действий организации в связи с пандемией коронавируса. По мнению Трампа, ВОЗ не смогла вовремя получить полную информацию о вспышке коронавирусной инфекции и открыто поделиться ею, что привело к широкому распространению COVID-19.
По данным Университета Джона Хопкинса на 0:00 Москвы 15 апреля, коронавирус диагностировали у 592 743 американцев, умерли от него 25 239 человек, выздоровели 44 364. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря, в марте ВОЗ признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, умерли от болезни свыше 120 тыс. человек.