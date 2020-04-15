АМА назвала опасным шагом отказ Трампа от финансирования ВОЗ

Президент США Дональд Трамп ранее во вторник, 14 апреля, заявил на брифинге в Белом доме, что его администрация временно прекратит финансировать ВОЗ для изучения действий организации в связи с пандемией коронавируса. По мнению Трампа, ВОЗ не смогла вовремя получить полную информацию о вспышке коронавирусной инфекции и открыто поделиться ею, что привело к широкому распространению COVID-19.