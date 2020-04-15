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АМА назвала опасным шагом отказ Трампа от финансирования ВОЗ

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Американская медицинская ассоциация (АМА) призвала президента Дональда Трампа пересмотреть решение о прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это решение — опасный шаг в неверном направлении, говорится в заявлении президента АМА Патрис Харрис, опубликованном на сайте организации.

По словам Харрис, борьба с глобальной пандемией коронавируса «требует международного сотрудничества и опоры на науку и данные». «Сокращение финансирования ВОЗ вместо того, чтобы сосредоточиться на решениях – это опасный шаг в опасный для всего мира момент», — отмечает президент АМА.

Президент США Дональд Трамп ранее во вторник, 14 апреля, заявил на брифинге в Белом доме, что его администрация временно прекратит финансировать ВОЗ для изучения действий организации в связи с пандемией коронавируса. По мнению Трампа, ВОЗ не смогла вовремя получить полную информацию о вспышке коронавирусной инфекции и открыто поделиться ею, что привело к широкому распространению COVID-19.

По данным Университета Джона Хопкинса на 0:00 Москвы 15 апреля, коронавирус диагностировали у 592 743 американцев, умерли от него 25 239 человек, выздоровели 44 364. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19 началась в китайском Ухане в конце декабря, в марте ВОЗ признала ее пандемией. В мире коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, умерли от болезни свыше 120 тыс. человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных