На въездах в Москву и на входах в метро образовались пробки из-за пропусков

Пропускная система заработала в Москве 15 апреля – это одна из мер против распространения коронавируса нового типа. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Для передвижения по городу пешком он не понадобится. Сейчас в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.