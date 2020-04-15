На въездах в Москву и на входах в метро образовались пробки из-за пропусков
В первый день пропускного режима на въездах в Москву образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 8.05 мск, загруженность дорог составляет 3 балла, однако в период с 7 до 8 утра сервис оценивал загруженность в 4 балла.
Пробки образовались практически на всех крупных магистралях в сторону центра: на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и др.
Пассажиры жалуются на очереди в метро из-за проверки пропусков. Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии очередей на вход в метрополитен. На снимках видно, что люди не соблюдают дистанции в 1,5 м, необходимой для снижения риска заражения вирусом. Некоторые пользователи пишут, что ожидание в очереди достигает 30–40 мин.
Первый день с пропусками в метро. Кто еще не заболел, точно заболеет. pic.twitter.com/LsC78XkOsD— Fredegonda🔪 (@Fredegonda1) April 15, 2020
Фотку скинули вон . Метро Кантемировская сейчас pic.twitter.com/zQp0mPSChS— Dmitry (@berserkerr89) April 15, 2020
Пропускная система заработала в Москве 15 апреля – это одна из мер против распространения коронавируса нового типа. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Для передвижения по городу пешком он не понадобится. Сейчас в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.