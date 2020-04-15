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На въездах в Москву и на входах в метро образовались пробки из-за пропусков

Ведомости

В первый день пропускного режима на въездах в Москву образовались пробки. По данным сервиса «Яндекс.Карты» на 8.05 мск, загруженность дорог составляет 3 балла, однако в период с 7 до 8 утра сервис оценивал загруженность в 4 балла.

Пробки образовались практически на всех крупных магистралях в сторону центра: на Варшавском, Симферопольском, Каширском, Можайском, Ярославском, Новоегорьевском, Новорязанском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском, Дмитровском шоссе и др.

Пассажиры жалуются на очереди в метро из-за проверки пропусков. Пользователи социальных сетей выкладывают фотографии очередей на вход в метрополитен. На снимках видно, что люди не соблюдают дистанции в 1,5 м, необходимой для снижения риска заражения вирусом. Некоторые пользователи пишут, что ожидание в очереди достигает 30–40 мин.

Пропускная система заработала в Москве 15 апреля – это одна из мер против распространения коронавируса нового типа. Пропуск необходим для поездок по городу на общественном, служебном или личном транспорте. Для передвижения по городу пешком он не понадобится. Сейчас в столице и других российских городах действует режим самоизоляции, который обязывает жителей соблюдать дистанцию и выходить на улицу только в исключительных случаях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных