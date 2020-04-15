В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

Всем скончавшимся был поставлен диагноз «пневмония», тесты на коронавирус дали положительный результат. Возраст умерших — от 36 до 86 лет. У 36-летнего мужчины заболевание протекало в тяжелой форме. У него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких, отметили штаб.