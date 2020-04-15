В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семеро пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Общее число погибших с диагностированным Covid-19 в Москве увеличилось до 113 человек, отметили в штабе.
Всем скончавшимся был поставлен диагноз «пневмония», тесты на коронавирус дали положительный результат. Возраст умерших — от 36 до 86 лет. У 36-летнего мужчины заболевание протекало в тяжелой форме. У него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких, отметили штаб.
Большинство пациентов также имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.
По данным штаба, за последние сутки в Москве было выявлено 1774 новых случая заражения коронавирусом. Всего в столице было зафиксировано 14 776 случаев заболевания.