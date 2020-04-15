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В Москве скончались семь пациентов с коронавирусом

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В Москве умерли семеро пациентов, заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил оперативный штаб. Общее число погибших с диагностированным Covid-19 в Москве увеличилось до 113 человек, отметили в штабе.

Всем скончавшимся был поставлен диагноз «пневмония», тесты на коронавирус дали положительный результат. Возраст умерших — от 36 до 86 лет. У 36-летнего мужчины заболевание протекало в тяжелой форме. У него была очагово-сливная вирусная бронхопневмония с тотальным поражением легких, отметили штаб.

Большинство пациентов также имели сопутствующие заболевания, такие как гипертония, сахарный диабет, кардиосклероз, онкология.

По данным штаба, за последние сутки в Москве было выявлено 1774 новых случая заражения коронавирусом. Всего в столице было зафиксировано 14 776 случаев заболевания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных