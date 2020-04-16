На переоснащение больниц в моногородах и ЗАТО выделят 639 млн рублей
Правительство России направит на оснащение и перепрофилирование больниц в моногородах и закрытых территориально-административных образованиях (ЗАТО) 630 млн рублей. Проект распоряжения об этом будет рассматриваться на заседании правительства 16 апреля, говорится в опубликованных на сайте кабинета министров материалах к заседанию.
Средства выделяются Федеральному медико-билогическому агентству (ФМБА) России из резервного фонда правительства. На них будут оснащаться и переоснащаться больницы и создаваться новые койко-места для больных коронавирусной инфекцией в ЗАТО и моногородах, где располагаются предприятия атомной и других отраслей промышленности, следует из материалов.
Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта, к тому моменту число заболевших во всем мире превысило 118 000 человек. В России к 15 апреля коронавирус был обнаружен у 24 490 человек, сообщал оперативный штаб, 91% из них продолжает лечение. От коронавируса в России скончалось на полночь 16 апреля 205 человек. Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано в 84 из 85 регионов.
В топ-10 регионов по числу подтвержденных случаев заболевания COVID-19 помимо столицы (14 776 заразившихся) входят Московская область (2587), Санкт-Петербург (929), Коми (402), Нижегородская (339), Ленинградская (298), Мурманская (265) области, Краснодарский край (230), Брянская область (164) и Башкортостан (149). Единственным регионом, в котором до сих пор не зафиксировано ни одного случая заражения, остается республика Алтай.