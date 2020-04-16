На переоснащение больниц в моногородах и ЗАТО выделят 639 млн рублей

Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса 11 марта, к тому моменту число заболевших во всем мире превысило 118 000 человек. В России к 15 апреля коронавирус был обнаружен у 24 490 человек, сообщал оперативный штаб, 91% из них продолжает лечение. От коронавируса в России скончалось на полночь 16 апреля 205 человек. Заражение коронавирусом на сегодняшний день зафиксировано в 84 из 85 регионов.