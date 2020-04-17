Суд отпустил программиста Литреева из-под домашнего ареста
Литреева обвиняют в покупке и хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). По словам Бушмакова, судья посчитал, что дело можно завершить без меры пресечения, пишет «Коммерсантъ-Урал».
Литреева задержали 23 февраля в Екатеринбурге, он признал свою вину. На следующий день Ленинский районный суд отправил IT-специалиста под арест до 22 апреля, позже срок ареста сократили на месяц – до 23 марта. В марте его перевели под домашний арест до 22 апреля.
Проект «Красная кнопка» позволяет оперативно оповестить правозащитные организации о том, что тебя задержали на митинге. Основанная Литреевым компания Vee Security распространяла прокси для обхода блокировок мессенджера Telegram. Он также известен как создатель проекта «Русский слон». Это база данных о силовиках, которые, по мнению Литреева, превышали полномочия на митингах.