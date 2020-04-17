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Суд отпустил программиста Литреева из-под домашнего ареста

Ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга отказался продлевать домашний арест Александра Литреева, основателя компании Vee Security, создателя приложения «Красная кнопка» для задержанных на митингах, сообщил его адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook.

Литреева обвиняют в покупке и хранении наркотиков (ч. 1 ст. 228 УК). По словам Бушмакова, судья посчитал, что дело можно завершить без меры пресечения, пишет «Коммерсантъ-Урал».

Литреева задержали 23 февраля в Екатеринбурге, он признал свою вину. На следующий день Ленинский районный суд отправил IT-специалиста под арест до 22 апреля, позже срок ареста сократили на месяц – до 23 марта. В марте его перевели под домашний арест до 22 апреля.

Ранее по теме: Суд перевел под домашний арест создателя правозащитных приложений Литреева

Проект «Красная кнопка» позволяет оперативно оповестить правозащитные организации о том, что тебя задержали на митинге. Основанная Литреевым компания Vee Security распространяла прокси для обхода блокировок мессенджера Telegram. Он также известен как создатель проекта «Русский слон». Это база данных о силовиках, которые, по мнению Литреева, превышали полномочия на митингах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных