Суд отпустил программиста Литреева из-под домашнего ареста

Литреева задержали 23 февраля в Екатеринбурге, он признал свою вину. На следующий день Ленинский районный суд отправил IT-специалиста под арест до 22 апреля, позже срок ареста сократили на месяц – до 23 марта. В марте его перевели под домашний арест до 22 апреля.