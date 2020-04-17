РЖД отменила дополнительные поезда на лето и майские праздники
РЖД отменила часть поездов, дополнительно выделенных на лето и на период майских праздников, сообщает компания. Из-за того что пассажиры «не могут планировать и организовывать свои путешествия», компания выведет из обращения 53 поезда, назначенных на майские праздники, и 76 поездов, назначенных на летний период. Людям, которые купили билеты на отмененные поезда, предлагается переоформить их или вернуть деньги.
В марте и апреле РЖД и ее «дочка» Федеральная пассажирская компания (ФПК) уже отменяли часть поездов дальнего следования и сокращали периодичность курсирования других поездов, в том числе высокоскоростных поездов «Сапсан» по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Число пассажиров с 21 марта снизилось более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщала РЖД две недели назад; к 17 апреля падение достигло 80%.
Распространение коронавируса привело к падению числа поездок и перелетов по России. К 7 апреля российские авиакомпании отменили 87,5% внутренних рейсов, сообщал онлайн-сервис Tutu.ru по данным аэропортов и бортовых ответчиков самолетов.