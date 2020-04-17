РЖД отменила дополнительные поезда на лето и майские праздники

В марте и апреле РЖД и ее «дочка» Федеральная пассажирская компания (ФПК) уже отменяли часть поездов дальнего следования и сокращали периодичность курсирования других поездов, в том числе высокоскоростных поездов «Сапсан» по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Число пассажиров с 21 марта снизилось более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщала РЖД две недели назад; к 17 апреля падение достигло 80%.