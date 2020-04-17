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РЖД отменила дополнительные поезда на лето и майские праздники

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РЖД отменила часть поездов, дополнительно выделенных на лето и на период майских праздников, сообщает компания. Из-за того что пассажиры «не могут планировать и организовывать свои путешествия», компания выведет из обращения 53 поезда, назначенных на майские праздники, и 76 поездов, назначенных на летний период. Людям, которые купили билеты на отмененные поезда, предлагается переоформить их или вернуть деньги.

В марте и апреле РЖД и ее «дочка» Федеральная пассажирская компания (ФПК) уже отменяли часть поездов дальнего следования и сокращали периодичность курсирования других поездов, в том числе высокоскоростных поездов «Сапсан» по маршруту Москва – Санкт-Петербург. Число пассажиров с 21 марта снизилось более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., сообщала РЖД две недели назад; к 17 апреля падение достигло 80%.

Распространение коронавируса привело к падению числа поездок и перелетов по России. К 7 апреля российские авиакомпании отменили 87,5% внутренних рейсов, сообщал онлайн-сервис Tutu.ru по данным аэропортов и бортовых ответчиков самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных