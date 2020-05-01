Попова возложила ответственность за всплеск больных COVID-19 на конкретные регионы

На протяжении недели и больше в России сохранялась «достаточно ровная» динамика заболевания, сказала Попова. Накануне, когда число больных с коронавирусом в России превысило 100 000 человек, оперативный штаб сообщил о рекордном приросте числа заболевших – плюс 7099 человек. Рекорд был побит к 1 мая, за сутки заболело 7933 человека. Число заболевших в Москве достигло 57 300 человек, за сутки диагноз COVID-19 был поставлен 3561 больному. В Новосибирской области суточный прирост составил 55 человек (до 526 случаев), в Северной Осетии – 73 человека (до 836 случаев).