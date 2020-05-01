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Попова возложила ответственность за всплеск больных COVID-19 на конкретные регионы

Ведомости

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство предвидело всплеск числа заразившихся коронавирусом 30 апреля и 1 мая. В интервью «Комсомольской правде» она отметила, что ситуацию с максимальными темпами прироста формируют конкретные регионы – в частности, Москва, Новосибирская область и Северная Осетия. В этих и других регионах Роспотребнадзор наблюдает «реализацию тех рисков, о которых говорили 10 дней назад».

Попова призвала жителей «не повторять ошибки» и отметила, что «провести выходные и праздники так, как хотелось, а потом ждать, что все останется, как было». На вопрос журналиста о том, было ли это связано с нарушением режима самоизоляции в Пасху, Попова не ответила.

На протяжении недели и больше в России сохранялась «достаточно ровная» динамика заболевания, сказала Попова. Накануне, когда число больных с коронавирусом в России превысило 100 000 человек, оперативный штаб сообщил о рекордном приросте числа заболевших – плюс 7099 человек. Рекорд был побит к 1 мая, за сутки заболело 7933 человека. Число заболевших в Москве достигло 57 300 человек, за сутки диагноз COVID-19 был поставлен 3561 больному. В Новосибирской области суточный прирост составил 55 человек (до 526 случаев), в Северной Осетии – 73 человека (до 836 случаев).

Ранее по теме: Попова допустила ужесточение режима самоизоляции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных