Попова допустила ужесточение режима самоизоляции
Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести в дальнейшем к ужесточению мер борьбы с коронавирусом, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она заявила это в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из передачи опубликовал в Instagram журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть», – сказала Попова. Она объяснила это тем, что средний период инкубации коронавируса составляет «четыре, шесть, восемь дней».
В начале апреля, до продлений режима нерабочих дней на апрель и начало мая, Попова утверждала, что период инкубации вируса составляет 14 дней и время самоизоляции тоже должно быть тоже кратно 14 дням. Снимать ограничения стоит на основании нескольких факторов – темпа прироста заболевших, числа свободных коек, проводимых тестов на коронавирус, сказала Попова в опубликованном сегодня интервью ТАСС.
К 5 мая правительство и Роспотребнадзор должны будут представить президенту Владимиру Путину план поэтапного снятия ограничений с 12 мая. Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер Михаил Мишустин.