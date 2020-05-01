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Попова допустила ужесточение режима самоизоляции

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Нарушение режима самоизоляции на майских праздниках может привести в дальнейшем к ужесточению мер борьбы с коронавирусом, передает ТАСС слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она заявила это в программе «Москва. Кремль. Путин», отрывок из передачи опубликовал в Instagram журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть», – сказала Попова. Она объяснила это тем, что средний период инкубации коронавируса составляет «четыре, шесть, восемь дней».

В начале апреля, до продлений режима нерабочих дней на апрель и начало мая, Попова утверждала, что период инкубации вируса составляет 14 дней и время самоизоляции тоже должно быть тоже кратно 14 дням. Снимать ограничения стоит на основании нескольких факторов – темпа прироста заболевших, числа свободных коек, проводимых тестов на коронавирус, сказала Попова в опубликованном сегодня интервью ТАСС.

К 5 мая правительство и Роспотребнадзор должны будут представить президенту Владимиру Путину план поэтапного снятия ограничений с 12 мая. Накануне стало известно, что коронавирусом заразился премьер Михаил Мишустин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных