Голикова и Попова предложили продлить нерабочую неделю
Вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к президенту Владимиру Путину с предложением «продлить меры социального дистанцирования», передает «Интерфакс». Такие меры должны вводиться с учетом эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, отметила она на видеобрифинге президента с членами правительства. Власти должны «очень четко искать компромисс» между ограничениями и развитием экономики, чтобы не допустить серьезного спада показателей, отметила Голикова.
В России с 30 марта до 3 апреля введены нерабочие дни. О необходимости продлить их на этом же брифинге заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, период инкубации вируса составляет 14 дней, и время, на которое нужно разорвать передачу вируса, должно быть тоже кратно 14 дням. «Этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», – отметила она.
Нерабочая неделя, которая призвана сдержать распространение коронавируса, была введена Владимиром Путиным после обращения к нации 25 марта. Режим не распространяется на непрерывно работающие организации и экстренные службы, а также органы власти, банки и медицинские организации. Нерабочая неделя – это не выходные «в классическом понимании этого слова», уточнял позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В России к 1 апреля было обнаружено 2777 случаев заболевания коронавирусом, 24 человека скончались, сообщал оперативный штаб по данным на 10.55 мск.