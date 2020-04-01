Голикова и Попова предложили продлить нерабочую неделю

В России с 30 марта до 3 апреля введены нерабочие дни. О необходимости продлить их на этом же брифинге заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, период инкубации вируса составляет 14 дней, и время, на которое нужно разорвать передачу вируса, должно быть тоже кратно 14 дням. «Этих дней в разных ситуациях должно было бы быть больше», – отметила она.