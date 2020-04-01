Роспотребнадзор: у 20% пациентов с коронавирусом в России нет симптомов

Более чем у 20% зараженных коронавирусом в России болезнь протекает без явных симптомов, 14% пациентов переносят заболевание в тяжелой или среднетяжелой форме, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Это еще раз усиливает необходимость проведения всех мероприятий, соблюдения всех правил и требований», – отметила она (ее слова приводит «Интерфакс»).