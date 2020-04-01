Роспотребнадзор: у 20% пациентов с коронавирусом в России нет симптомов
Более чем у 20% зараженных коронавирусом в России болезнь протекает без явных симптомов, 14% пациентов переносят заболевание в тяжелой или среднетяжелой форме, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. «Это еще раз усиливает необходимость проведения всех мероприятий, соблюдения всех правил и требований», – отметила она (ее слова приводит «Интерфакс»).
Взрывного роста заболеваемости коронавирусом в России нет, продолжила Попова: «Мы держимся несколько дней подряд на одном и том же коэффициенте прироста – 1,2, и для этого предпринимается целый ряд мер».
Чтобы и в дальнейшем не допустить стремительного распространения коронавируса, необходимо продлить количество нерабочих дней в России – минимум до двух недель, считает руководитель Роспотребнадзора. «Очень важно не останавливаться в проведении всех мероприятий, которые мы начали», – подчеркнула Попова.
Согласно данным оперативного штаба на 1 апреля, в России выявлены 2777 больных коронавирусом, умерли 24 человека. Всего в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, на момент публикации были заражены более 823 000 человек в 205 странах, свыше 40 000 скончались.