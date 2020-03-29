Оперштаб Москвы сообщил о высокой доле молодежи среди больных коронавирусом
Статистика заболеваемости коронавирусом в Москве показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых людей. По данным оперативного штаба, почти половина больных (45%) с тяжелым повреждением легких – это люди моложе 60 лет, 15% пациентов меньше 40 лет.
Почти 40% больных с коронавирусом, которые сейчас находятся на искусственной вентиляции легких, – это люди младше 40 лет. Доля таких пациентов в возрасте до 60 лет достигает 64%, констатировал штаб.
В Москве, согласно данным на 29 марта, было выявлено 1014 заболевших. Среди них 46% в возрасте от 35 до 64 лет. Доля молодежи (люди от 18 до 34 лет) составляет 33,5%. Людей старше 65 лет среди заболевших лишь 15%. Еще 5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме, но могут быть носителями вируса.
Всего в России насчитывается 1534 больных коронавирусом. Следующая неделя по всей стране объявлена нерабочей. Отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, закрыты театры, музеи, кинозалы, торговые центры, рестораны, кафе и парки. Людям рекомендовано провести выходные дома.