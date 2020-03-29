Оперштаб Москвы сообщил о высокой доле молодежи среди больных коронавирусом

В Москве, согласно данным на 29 марта, было выявлено 1014 заболевших. Среди них 46% в возрасте от 35 до 64 лет. Доля молодежи (люди от 18 до 34 лет) составляет 33,5%. Людей старше 65 лет среди заболевших лишь 15%. Еще 5,5% составляют дети, которые в большинстве случаев переносят болезнь в легкой форме, но могут быть носителями вируса.