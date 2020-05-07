Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

Ранее режим самоизоляции также продлили в Москве. Как минимум до начала лета в столице по-прежнему будут закрыты кафе, рестораны, бары, магазины одежды и салоны красоты. Кроме того, с 12 мая москвичей обяжут носить маски и перчатки на работе, в магазинах и любом общественном транспорте, включая такси.