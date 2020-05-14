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Российские врачи обнаружили нетипичное проявление COVID-19

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У двух пациентов с коронавирусом, госпитализированных в лечебные учреждения федерального медико-биологического агентства (ФМБА), болезнь протекала вместе с воспалением брюшины, сообщили в агентстве. Больные, помимо типичных симптомов COVID-19, испытывали острую боль в животе, в обоих случаях потребовалась операция.

Воспаление могло быть вызвано реакцией организма на коронавирусную инфекцию, допускают в ФМБА. Врачи считают, что гиперактивация иммунных клеток и выработка цитокинов может приводить к патологическим изменениям в микрососудах. В ходе лечения у пациентов, лечившихся в учреждениях ФМБА, была обнаружена жидкость в брюшной полости.

В апреле исследователи из Великобритании и Италии установили, что редкий воспалительный синдром, который проявляется у детей и младенцев, может быть связан с коронавирусом. Подобные случаи зафиксированы в 15 штатах США, сейчас они изучаются, передает Reuters заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сделанное накануне. В Европе «педиатрический многосистемный воспалительный синдром» обнаружен у 50 человек, передает The New York Times информацию медицинского издания Lancet.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных