Российские врачи обнаружили нетипичное проявление COVID-19

В апреле исследователи из Великобритании и Италии установили, что редкий воспалительный синдром, который проявляется у детей и младенцев, может быть связан с коронавирусом. Подобные случаи зафиксированы в 15 штатах США, сейчас они изучаются, передает Reuters заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сделанное накануне. В Европе «педиатрический многосистемный воспалительный синдром» обнаружен у 50 человек, передает The New York Times информацию медицинского издания Lancet.