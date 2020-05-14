Российские врачи обнаружили нетипичное проявление COVID-19
У двух пациентов с коронавирусом, госпитализированных в лечебные учреждения федерального медико-биологического агентства (ФМБА), болезнь протекала вместе с воспалением брюшины, сообщили в агентстве. Больные, помимо типичных симптомов COVID-19, испытывали острую боль в животе, в обоих случаях потребовалась операция.
Воспаление могло быть вызвано реакцией организма на коронавирусную инфекцию, допускают в ФМБА. Врачи считают, что гиперактивация иммунных клеток и выработка цитокинов может приводить к патологическим изменениям в микрососудах. В ходе лечения у пациентов, лечившихся в учреждениях ФМБА, была обнаружена жидкость в брюшной полости.
В апреле исследователи из Великобритании и Италии установили, что редкий воспалительный синдром, который проявляется у детей и младенцев, может быть связан с коронавирусом. Подобные случаи зафиксированы в 15 штатах США, сейчас они изучаются, передает Reuters заявление губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сделанное накануне. В Европе «педиатрический многосистемный воспалительный синдром» обнаружен у 50 человек, передает The New York Times информацию медицинского издания Lancet.