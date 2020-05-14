Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Министр культуры России вылечилась от коронавируса

Ведомости

Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС со ссылкой на министра. По словам Любимовой, она хорошо себя чувствует и уже приступила к работе. «К счастью, болезнь протекала в легкой форме», – отметила Любимова.

Любимова стала третьим членом правительства России, у которого выявлен коронавирус. Первым был премьер Михаил Мишустин, который объявил о болезни 30 апреля. На следующий день стало известно, что COVID-19 обнаружен у министра строительства Владимира Якушева.

Мишустина сразу после объявления о болезни госпитализировали, исполняющим обязанности премьера президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова. 6 мая он провел два первых мероприятия в качестве и. о. премьера: совещание с вице-премьерами и заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, который также заболел COVID-19, тоже проходили лечение в больнице. 8 мая Якушева выписали из больницы, министр продолжает лечение дома.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»
АО «Бизнес Ньюс Медиа», учредитель и издатель периодического печатного издания газеты «Ведомости», информирует Вас о том, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и введением на территории города Москвы режима повышенной готовности, а также принимая во внимание установленные Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ ограничения и запреты, газета «Ведомости» в период с 12 по 31 мая 2020 года печататься и распространяться не будет.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных