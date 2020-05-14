Министр культуры России вылечилась от коронавируса
Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС со ссылкой на министра. По словам Любимовой, она хорошо себя чувствует и уже приступила к работе. «К счастью, болезнь протекала в легкой форме», – отметила Любимова.
Любимова стала третьим членом правительства России, у которого выявлен коронавирус. Первым был премьер Михаил Мишустин, который объявил о болезни 30 апреля. На следующий день стало известно, что COVID-19 обнаружен у министра строительства Владимира Якушева.
Мишустина сразу после объявления о болезни госпитализировали, исполняющим обязанности премьера президент Владимир Путин назначил Андрея Белоусова. 6 мая он провел два первых мероприятия в качестве и. о. премьера: совещание с вице-премьерами и заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Якушев и его заместитель Дмитрий Волков, который также заболел COVID-19, тоже проходили лечение в больнице. 8 мая Якушева выписали из больницы, министр продолжает лечение дома.