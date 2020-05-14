Министр культуры России вылечилась от коронавируса

Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС со ссылкой на министра. По словам Любимовой, она хорошо себя чувствует и уже приступила к работе. «К счастью, болезнь протекала в легкой форме», – отметила Любимова.