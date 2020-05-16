МВД назвало сумму штрафа за отказ от тестирования на коронавирус

Министерство внутренних дел России пояснило, в каких случаях россияне с коронавирусом могут быть привлечены к административной ответственности. Штраф может грозить тем, кто своевременно не сообщил о своем возвращении в Россию из-за границы, не вызвал врача на дом при появлении симптомов ОРВИ, а также тем, кто уклоняется от прохождения теста при подозрении на коронавирус. Комментарий МВД приводит ТАСС.