МВД назвало сумму штрафа за отказ от тестирования на коронавирус
Министерство внутренних дел России пояснило, в каких случаях россияне с коронавирусом могут быть привлечены к административной ответственности. Штраф может грозить тем, кто своевременно не сообщил о своем возвращении в Россию из-за границы, не вызвал врача на дом при появлении симптомов ОРВИ, а также тем, кто уклоняется от прохождения теста при подозрении на коронавирус. Комментарий МВД приводит ТАСС.
Все это квалифицируется как бездействие и влечет за собой административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия). За это предусмотрен штраф от 15 000 до 40 000 руб.
«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», – добавило МВД.
В России, по данным оперативного штаба на 16 мая, было выявлено более 272 000 заболевших коронавирусом. За последние сутки эта цифра выросла на 9200. За все время эпидемии умерли 2537 пациентов с COVID-19. Во всем мире число инфицированных превысило 4,6 млн, более 308 000 скончались.