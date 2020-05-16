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МВД назвало сумму штрафа за отказ от тестирования на коронавирус

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Министерство внутренних дел России пояснило, в каких случаях россияне с коронавирусом могут быть привлечены к административной ответственности. Штраф может грозить тем, кто своевременно не сообщил о своем возвращении в Россию из-за границы, не вызвал врача на дом при появлении симптомов ОРВИ, а также тем, кто уклоняется от прохождения теста при подозрении на коронавирус. Комментарий МВД приводит ТАСС.

Все это квалифицируется как бездействие и влечет за собой административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия). За это предусмотрен штраф от 15 000 до 40 000 руб.

«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», – добавило МВД.

В России, по данным оперативного штаба на 16 мая, было выявлено более 272 000 заболевших коронавирусом. За последние сутки эта цифра выросла на 9200. За все время эпидемии умерли 2537 пациентов с COVID-19. Во всем мире число инфицированных превысило 4,6 млн, более 308 000 скончались.

Ранее по теме: За сутки в России выявлено менее десяти тысяч заболевших коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных