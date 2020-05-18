Экс-депутата заподозрили в попытке продать устаревшие ИВЛ по 700 000 рублей

По версии следователей, вместе с Гельжинесом в организации схемы участвовал некий Игорь Бортников, отбывавший ранее семилетний срок за грабеж. Партнеры купили компанию «Эко-Фарм», а после через интернет купили в Костроме несколько сотен аппаратов ИВЛ. Аппараты были устаревшими, с гарантией рабочего состояния после расконсервации. Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был 1996 г. выпуска, остальные выпущены в 1998–2000 гг. По данным газеты, каждый аппарат стоил более 5000 руб., продавать их планировалось по 700 000 руб. за один комплект.