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Экс-депутата заподозрили в попытке продать устаревшие ИВЛ по 700 000 рублей

Ведомости

Правоохранительные органы заподозрили бывшего депутата Городской думы Нижнего Новгорода от «Справедливой России» Валерия Гельжинеса в организации незаконной схемы продажи устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы расследования.

По версии следователей, вместе с Гельжинесом в организации схемы участвовал некий Игорь Бортников, отбывавший ранее семилетний срок за грабеж. Партнеры купили компанию «Эко-Фарм», а после через интернет купили в Костроме несколько сотен аппаратов ИВЛ. Аппараты были устаревшими, с гарантией рабочего состояния после расконсервации. Самый старый из продаваемых аппаратов ИВЛ был 1996 г. выпуска, остальные выпущены в 1998–2000 гг. По данным газеты, каждый аппарат стоил более 5000 руб., продавать их планировалось по 700 000 руб. за один комплект.

Первым покупателем оказался оперативник подмосковного ОБЭПиК. После того как сообщники за 2000 руб. пообещали добавить к оборудованию недостающие документы, их задержали. Бортников арестован по обвинению в покушении на мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК), Гельжинес проходит по делу подозреваемым. Его адвокат считает, что состава преступления нет, так как аппараты в рабочем состоянии, пишет «Коммерсантъ».

Ранее по теме: СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ

В конце апреля Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов ИВЛ с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 города Владимира. Проверка закупленных аппаратов показала, что они не пригодны к использованию. По данным ведомства, общая стоимость всего оборудования составляла 6 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных