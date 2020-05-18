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В Подмосковье сообщили почти о 2000 медиках с коронавирусом

Ведомости

Почти каждый десятый медик (9% от общего числа), работавший с больными COVID-19 в Подмосковье, заразился коронавирусной инфекцией, 16 человек погибли от COVID-19, сообщила «Коммерсанту» министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова. Всего с коронавирусом в области работают около 22 500 специалистов, почти 2000 из них заразились.

Министр отметила, что в статистику по умершим от COVID-19 люди попадают после решения врача-патологоанатома. «Бывают такие ситуации, когда человек умирает не от ковида, несмотря на то что у него есть ковид, но от сопутствующих заболеваний», – сказала Стигункова, в частности, о больных онкологическими заболеваниями. На вопрос «Коммерсанта» о росте смертей от внебольничной пневмонии Стигункова сослалась на данные Росстата за январь – март 2020 г.: по ним, в Подмосковье от болезней органов дыхания умерло на 98 человек больше, чем в I квартале 2019 г.

В Подмосковье к 18 мая было обнаружено 28 290 случаев заболевания COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб. В регионе от коронавирусной инфекции умерли 268 больных, за минувшие сутки, по данным штаба, новых смертей не было. Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 290 000, при этом суточный прирост новых больных составил меньше 9000 человек.

Ранее по теме: В России третий день подряд выявлено менее 10 000 новых пациентов с COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных