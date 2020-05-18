В Подмосковье сообщили почти о 2000 медиках с коронавирусом

Министр отметила, что в статистику по умершим от COVID-19 люди попадают после решения врача-патологоанатома. «Бывают такие ситуации, когда человек умирает не от ковида, несмотря на то что у него есть ковид, но от сопутствующих заболеваний», – сказала Стигункова, в частности, о больных онкологическими заболеваниями. На вопрос «Коммерсанта» о росте смертей от внебольничной пневмонии Стигункова сослалась на данные Росстата за январь – март 2020 г.: по ним, в Подмосковье от болезней органов дыхания умерло на 98 человек больше, чем в I квартале 2019 г.