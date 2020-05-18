Индекс самоизоляции в Москве обновил минимум

Индекс рассчитывается из данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Он отображает количество людей, которые сидят дома и следуют рекомендациям по борьбе с эпидемией коронавируса. Аналитики компании высчитывают индекс с помощью данных из приложений «Яндекса», сравнивая уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Значения индекса от 0,0 до 2,4 балла трактуются «Яндексом» как «на улице очень много людей». Следовательно, чем больше индекс, тем меньше на улице людей.