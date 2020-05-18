Индекс самоизоляции в Москве обновил минимум
Рассчитываемый «Яндексом» индекс самоизоляции 18 мая опустился в Москве до 2,1 из 5 баллов. Это минимальный показатель за весь период наблюдений. За все время режима всеобщей самоизоляции этот показатель опускался ниже 3 (до 2,9) только в первый день действия указа мэра Москвы Сергея Собянина – 30 марта.
Индекс рассчитывается из данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Он отображает количество людей, которые сидят дома и следуют рекомендациям по борьбе с эпидемией коронавируса. Аналитики компании высчитывают индекс с помощью данных из приложений «Яндекса», сравнивая уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Значения индекса от 0,0 до 2,4 балла трактуются «Яндексом» как «на улице очень много людей». Следовательно, чем больше индекс, тем меньше на улице людей.
К 15.00 мск Москва находится на 14-м месте среди российских городов-миллионников по индексу самоизоляции. Больше всего людей на улице в Уфе и Казани (1,1 соответственно) и Челябинске (1,3). В целом во всех крупных городах, по подсчетам «Яндекса», на улицах многолюдно. В Петербурге индекс самоизоляции составляет 1,7, в Новосибирске ‒ 2,0, в Екатеринбурге ‒ 1,3, в Красноярске ‒ 2,1.