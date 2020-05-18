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Индекс самоизоляции в Москве обновил минимум

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Рассчитываемый «Яндексом» индекс самоизоляции 18 мая опустился в Москве до 2,1 из 5 баллов. Это минимальный показатель за весь период наблюдений. За все время режима всеобщей самоизоляции этот показатель опускался ниже 3 (до 2,9) только в первый день действия указа мэра Москвы Сергея Собянина – 30 марта.

Индекс рассчитывается из данных об использовании различных приложений и сервисов «Яндекса». Он отображает количество людей, которые сидят дома и следуют рекомендациям по борьбе с эпидемией коронавируса. Аналитики компании высчитывают индекс с помощью данных из приложений «Яндекса», сравнивая уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Значения индекса от 0,0 до 2,4 балла трактуются «Яндексом» как «на улице очень много людей». Следовательно, чем больше индекс, тем меньше на улице людей.

К 15.00 мск Москва находится на 14-м месте среди российских городов-миллионников по индексу самоизоляции. Больше всего людей на улице в Уфе и Казани (1,1 соответственно) и Челябинске (1,3). В целом во всех крупных городах, по подсчетам «Яндекса», на улицах многолюдно. В Петербурге индекс самоизоляции составляет 1,7, в Новосибирске ‒ 2,0, в Екатеринбурге ‒ 1,3, в Красноярске ‒ 2,1.

Ранее по теме: «Яндекс» по аналогии с пробками начал оценивать уровень самоизоляции россиян

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных