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В Сочи арестовали на трое суток мужчину за попытку побега из обсерватора

Ведомости

Адлерский районный суд оштрафовал на 15 000 руб. и арестовал на трое суток мужчину за попытку побега из обсерватора в Сочи, где он должен был провести две недели по прибытии в город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда. 

Задержанным оказался 27-летний уроженец Иркутской области, уточняет агентство. Штраф он получил за то, что нарушил санитарные нормы, а арест – за неподчинение законному требованию полицейского.

В соцсетях ранее распространилась видеозапись, на которой молодой человек убегает от сотрудников Росгвардии во дворе обсерватора. На кадрах видно, как мужчина пробежал круг по двору и вернулся в здание, а правоохранителям не удалось его поймать.

На судебном заседании молодой человек признал вину и раскаялся, отмечает ТАСС. Комментируя инцидент «360», мужчина заявил, что не согласен с решением суда и что вышел из обсерватора по сигналу пожарной тревоги. «Я считаю, что я прав. Вышел на улицу – и за это получил трое суток и штраф», – сказал он.

В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Краснодарском крае всех прибывающих из других регионов, не имеющих прописки или собственности в крае, в обязательном порядке отправляют в обсерваторы на двухнедельную изоляцию. По последним данным федерального оперштаба, в Краснодарском крае выявлено 2699 заразившихся коронавирусом, 1323 пациента уже выздоровели, а 26 инфицированных умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных