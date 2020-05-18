В Сочи арестовали на трое суток мужчину за попытку побега из обсерватора

На судебном заседании молодой человек признал вину и раскаялся, отмечает ТАСС. Комментируя инцидент «360», мужчина заявил, что не согласен с решением суда и что вышел из обсерватора по сигналу пожарной тревоги. «Я считаю, что я прав. Вышел на улицу – и за это получил трое суток и штраф», – сказал он.