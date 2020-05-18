В Сочи арестовали на трое суток мужчину за попытку побега из обсерватора
Адлерский районный суд оштрафовал на 15 000 руб. и арестовал на трое суток мужчину за попытку побега из обсерватора в Сочи, где он должен был провести две недели по прибытии в город. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Краснодарского краевого суда.
Задержанным оказался 27-летний уроженец Иркутской области, уточняет агентство. Штраф он получил за то, что нарушил санитарные нормы, а арест – за неподчинение законному требованию полицейского.
В соцсетях ранее распространилась видеозапись, на которой молодой человек убегает от сотрудников Росгвардии во дворе обсерватора. На кадрах видно, как мужчина пробежал круг по двору и вернулся в здание, а правоохранителям не удалось его поймать.
На судебном заседании молодой человек признал вину и раскаялся, отмечает ТАСС. Комментируя инцидент «360», мужчина заявил, что не согласен с решением суда и что вышел из обсерватора по сигналу пожарной тревоги. «Я считаю, что я прав. Вышел на улицу – и за это получил трое суток и штраф», – сказал он.
В рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции в Краснодарском крае всех прибывающих из других регионов, не имеющих прописки или собственности в крае, в обязательном порядке отправляют в обсерваторы на двухнедельную изоляцию. По последним данным федерального оперштаба, в Краснодарском крае выявлено 2699 заразившихся коронавирусом, 1323 пациента уже выздоровели, а 26 инфицированных умерли.