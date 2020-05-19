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В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

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За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения. У всех умерших врачи диагностировали пневмонию и выявили заражение коронавирусом. Четвертый день подряд в городе зафиксировано более 70 жертв COVID-19 за сутки. Накануне депздрав сообщил о рекордном числе умерших пациентов с коронавирусом за сутки — 77 человек.

Общее число умерших с коронавирусной инфекцией в столице таким образом выросло до 1651 человека. По данным оперативного штаба на утро 18 мая, в Москве выявлено более 146 000 заразившихся коронавирусом, вылечились от COVID-19 уже почти 29 000 из них.

В России, по данным федерального оперштаба, коронавирусной инфекций заболели почти 291 000 человек, выздоровели – свыше 70 000 пациентов, умерли – более 2700 инфицированных.

Ранее по теме: В России третий день подряд выявлено менее 10 000 новых пациентов с COVID-19

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 4,7 млн человек, из них свыше 1,6 млн выздоровели, почти 317 000 инфицированных умерли.

В Москве до конца мая действует режим самоизоляции, передвигаться по городу на любом виде транспорта можно только по пропускам, а с 12 мая на работе, в магазинах и общественном транспорте необходимо носить маски и перчатки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных