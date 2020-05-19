В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом

За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения. У всех умерших врачи диагностировали пневмонию и выявили заражение коронавирусом. Четвертый день подряд в городе зафиксировано более 70 жертв COVID-19 за сутки. Накануне депздрав сообщил о рекордном числе умерших пациентов с коронавирусом за сутки — 77 человек.