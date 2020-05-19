В Москве умер еще 71 пациент с коронавирусом
За последние сутки в Москве умер 71 пациент с коронавирусом, сообщает столичный департамент здравоохранения. У всех умерших врачи диагностировали пневмонию и выявили заражение коронавирусом. Четвертый день подряд в городе зафиксировано более 70 жертв COVID-19 за сутки. Накануне депздрав сообщил о рекордном числе умерших пациентов с коронавирусом за сутки — 77 человек.
Общее число умерших с коронавирусной инфекцией в столице таким образом выросло до 1651 человека. По данным оперативного штаба на утро 18 мая, в Москве выявлено более 146 000 заразившихся коронавирусом, вылечились от COVID-19 уже почти 29 000 из них.
В России, по данным федерального оперштаба, коронавирусной инфекций заболели почти 291 000 человек, выздоровели – свыше 70 000 пациентов, умерли – более 2700 инфицированных.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусом заразились более 4,7 млн человек, из них свыше 1,6 млн выздоровели, почти 317 000 инфицированных умерли.
В Москве до конца мая действует режим самоизоляции, передвигаться по городу на любом виде транспорта можно только по пропускам, а с 12 мая на работе, в магазинах и общественном транспорте необходимо носить маски и перчатки.