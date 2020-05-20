Университет «Синергия» потребовал удалить видео из блога «Сталингулаг»
Университет «Синергия» потребовал, чтобы автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов удалил со своего Youtube-канала видеозаписи, в которых упоминается учебное заведение. Об этом сообщил сам Горбунов со ссылкой на досудебную претензию «Синергии». Фрагмент жалобы опубликовал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
В досудебной претензии сказано, что университет считает опубликованные сведения клеветой, которая грозит штрафом до 5 млн руб. В университете заявили BBC, что информация в видео «не соответствует действительности и порочит деловую репутацию "Синергии"».
Речь идет о видеороликах под названиями «Мошенники из Синергии: как ведется бизнес в России» и «Лекарство от коронавируса, Конституция, Синергия, "Осторожно, Собчак" и фильм Холоп», опубликованных в июле 2019 г. и феврале 2020 г. соответственно. В одном видео рассказывалось о финансировании программы университета по популяризации предпринимательства, в другом о сборе отпечатков пальцев у школьников.
На телеграм-канал «Сталингулаг» подписаны более 381 000 человек. По данным «Медиалогии» за апрель 2020 г., он второй по популярности в рунете. Среднее количество просмотров каждого поста оценивалось в 227 300. На Youtube-канале Горбунова более 202 000 подписчиков.