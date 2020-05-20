Университет «Синергия» потребовал удалить видео из блога «Сталингулаг»

Речь идет о видеороликах под названиями «Мошенники из Синергии: как ведется бизнес в России» и «Лекарство от коронавируса, Конституция, Синергия, "Осторожно, Собчак" и фильм Холоп», опубликованных в июле 2019 г. и феврале 2020 г. соответственно. В одном видео рассказывалось о финансировании программы университета по популяризации предпринимательства, в другом о сборе отпечатков пальцев у школьников.