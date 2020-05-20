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Университет «Синергия» потребовал удалить видео из блога «Сталингулаг»

Ведомости

Университет «Синергия» потребовал, чтобы автор телеграм-канала «Сталингулаг» Александр Горбунов удалил со своего Youtube-канала видеозаписи, в которых упоминается учебное заведение. Об этом сообщил сам Горбунов со ссылкой на досудебную претензию «Синергии». Фрагмент жалобы опубликовал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В досудебной претензии сказано, что университет считает опубликованные сведения клеветой, которая грозит штрафом до 5 млн руб. В университете заявили BBC, что информация в видео «не соответствует действительности и порочит деловую репутацию "Синергии"».

Речь идет о видеороликах под названиями «Мошенники из Синергии: как ведется бизнес в России» и «Лекарство от коронавируса, Конституция, Синергия, "Осторожно, Собчак" и фильм Холоп», опубликованных в июле 2019 г. и феврале 2020 г. соответственно. В одном видео рассказывалось о финансировании программы университета по популяризации предпринимательства, в другом о сборе отпечатков пальцев у школьников.

На телеграм-канал «Сталингулаг» подписаны более 381 000 человек. По данным «Медиалогии» за апрель 2020 г., он второй по популярности в рунете. Среднее количество просмотров каждого поста оценивалось в 227 300. На Youtube-канале Горбунова более 202 000 подписчиков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных