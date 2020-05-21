В США арестовали двух организаторов побега Карлоса Гона из Японии

По материалам прокуратуры, Питер Тейлор трижды выезжал в Японию за несколько месяцев до побега и не менее семи раз встречался с Гоном. За день до побега, 28 декабря 2009 г. он зарегистрировался в номере отеля Grand Hyatt в Токио. На следующий день его отец и гражданин Ливана Джордж Зайек (объявлен японскими властями в розыск) прилетел из Дубая в японский город Осака. С собой у них были два больших черных ящика, которые, по мнению прокуроров, напоминали кейсы для музыкальных инструментам. Работникам аэропорта они представились как музыканты. Из Осаки эта пара направилась в Токио, к Гону и Тейлору-младшему. Он затем отделился от четверки заговорщиков и улетел в Китай, а а Гон, Зайек и Майкл Тейлор вернулись на скоростном поезде в аэропорт Осаки «Кансай». Все трое вошли в номер гостиницы, где Тейлор-старший и Зайек остановились. Из гостиничного номера вышли только двое, Гон, как предполагается, был спрятан в одном из футляров для инструментов. Вечером его погрузили в частный самолет без досмотра службами безопасности.