В США арестовали двух организаторов побега Карлоса Гона из Японии
В американском Бостоне суд по требованию прокуратуры арестовал бывшего спецназовца и тайного агента, работавшего на Ближнем Востоке, 59-летнего Майкла Тейлора и его 27-летнего сына Питера. Они обвиняются в том, что помогли организовать побег бывшего главного исполнительного директора Nissan из Японии в прошлом году. Об этом сообщает The Financial Times со ссылкой на материалы судебного заседания, состоявшегося в среду, 20 мая.
Представители прокуратуры Бостона заявили, что ордера на арест двух американцев были получены в от японских правоохранительных органов в январе. Они ходатайствовали, чтобы обоим мужичинам отказали в освобождении под залог, поскольку те могут сбежать и являются «экспертами» в этом вопросе. По словам прокурора, схема, по которой они осуществили побег Гона из Японии, подтвердила их «способность к разработке планов побега в большом масштабе» и умение скрываться от правоохранительных органов, цитирует материалы прокуратуры FT. Прокуроры предупредили суд о дипломатических последствиях, если обвиняемые скроются. По словам помощника прокурора Стива Хассинка, Япония еще не подала официальное заявление об экстрадиции организаторов побега Гона, на это у нее есть 45 дней. «Япония движется вперед как можно быстрее, чтобы представить официальный пакет», — сказал он.
Как пишет газета, Питера Тейлора арестовали перед тем, как он должен был вылететь из Бостона в Бейрут. По материалам дела, именно в Бейруте проживает Гон после бегства из Японии. Согласно судебным документам, Майкл Тейлор служил в подразделениях «зеленых беретов» (спецназе) армии США. В начале 1980-х гг. его направили в Ливан в начале 1980-х годов, после ухода из армии работал в частных службах безопасности в этом же регионе и тайным агентом на Ближнем Востоке в интересах американского управления по борьбе с наркотиками и ФБР. «Суть в том, что этот парень был чертовым заложником, вот что это было. Если бы он выскочил из Северной Кореи или Китая, это было бы совершенно другое повествование», — написал Майкл Тейлор в январе по поводу побега Гона из Японии. Адвокат Тейлоров Пол Келли, в суде также заявил, что дело было «не таким простым», как может показаться. Он сослался на «другие судебные разбирательства “в стране, отличной от Японии или США", пишет FT.
По материалам прокуратуры, Питер Тейлор трижды выезжал в Японию за несколько месяцев до побега и не менее семи раз встречался с Гоном. За день до побега, 28 декабря 2009 г. он зарегистрировался в номере отеля Grand Hyatt в Токио. На следующий день его отец и гражданин Ливана Джордж Зайек (объявлен японскими властями в розыск) прилетел из Дубая в японский город Осака. С собой у них были два больших черных ящика, которые, по мнению прокуроров, напоминали кейсы для музыкальных инструментам. Работникам аэропорта они представились как музыканты. Из Осаки эта пара направилась в Токио, к Гону и Тейлору-младшему. Он затем отделился от четверки заговорщиков и улетел в Китай, а а Гон, Зайек и Майкл Тейлор вернулись на скоростном поезде в аэропорт Осаки «Кансай». Все трое вошли в номер гостиницы, где Тейлор-старший и Зайек остановились. Из гостиничного номера вышли только двое, Гон, как предполагается, был спрятан в одном из футляров для инструментов. Вечером его погрузили в частный самолет без досмотра службами безопасности.
В январе в Турции арестовали четырех пилотов, на которых летел Гон в Бейрут через Стамбул, и менеджера турецкой авиакомпании, который предоставил самолеты для побега. Они обвиняются в контрабанде людей. Двое бортпроводников обвиняются в том, что они не сообщили о незаконном перемещении людей через границу. На минувшей неделе, уточняет FT, обвинительное заключения в отношении этих семи фигурантов дела о побеге утвердил Стамбульский суд, слушания начнутся в июле. Гона арестовали в Токио в ноябре 2018 г. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении доверием, фальсификации финансовых отчетов о доходах и мошенничестве. Он неоднократно отрицал свою вину. В конце декабря Гон, находясь под домашним арестом в Японии, сбежал в Ливан. Топ-менеджера тайно вывезли из страны при помощи двух бизнес-джетов.