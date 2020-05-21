Большинство работающих россиян готовы искать подработку
Большинство работающих россиян готовы найти себе подработку, следует из данных опроса ВЦИОМ. Допускают для себя такую возможность 70% респондентов среди занятого населения (54% от общего). При этом каждый четвертый занятый не видит для себя возможности дополнительного заработка, а 3% опрошенных рассказали, что уже подрабатывают.
Среди всех россиян подработку хотели бы найти 71% респондентов. Чаще всего об этом говорили мужчины (76% против 66% среди женщин) и люди в возрасте от 25 до 34 лет (88%). Наиболее интересными для подработки сферами занятости участники опроса назвали торговлю и строительство (по 8%), а также образование (5%).
Знают, как найти подработку в интернете, 39% работающих россиян, которые пользуются ресурсом хотя бы раз в месяц. Для этой группы респондентов наиболее известный способ дополнительного заработка – реклама и маркетинг (4%). По 3% опрошенных сообщили, что знают о возможности дополнительно заработать на блогерской деятельности, репетиторстве или обучении, торговле и на валютной бирже. Никаких способов интернет-подработки не знают 56% респондентов.