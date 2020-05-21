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Большинство работающих россиян готовы искать подработку

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Большинство работающих россиян готовы найти себе подработку, следует из данных опроса ВЦИОМ. Допускают для себя такую возможность 70% респондентов среди занятого населения (54% от общего). При этом каждый четвертый занятый не видит для себя возможности дополнительного заработка, а 3% опрошенных рассказали, что уже подрабатывают.

Среди всех россиян подработку хотели бы найти 71% респондентов. Чаще всего об этом говорили мужчины (76% против 66% среди женщин) и люди в возрасте от 25 до 34 лет (88%). Наиболее интересными для подработки сферами занятости участники опроса назвали торговлю и строительство (по 8%), а также образование (5%).

Знают, как найти подработку в интернете, 39% работающих россиян, которые пользуются ресурсом хотя бы раз в месяц. Для этой группы респондентов наиболее известный способ дополнительного заработка – реклама и маркетинг (4%). По 3% опрошенных сообщили, что знают о возможности дополнительно заработать на блогерской деятельности, репетиторстве или обучении, торговле и на валютной бирже. Никаких способов интернет-подработки не знают 56% респондентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных