Большинство работающих россиян готовы искать подработку

Среди всех россиян подработку хотели бы найти 71% респондентов. Чаще всего об этом говорили мужчины (76% против 66% среди женщин) и люди в возрасте от 25 до 34 лет (88%). Наиболее интересными для подработки сферами занятости участники опроса назвали торговлю и строительство (по 8%), а также образование (5%).