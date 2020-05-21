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Краснодарский край продлил до 6 июня ограничения на въезд в регион

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В Краснодарском крае до 6 июня продолжат действовать некоторые карантинные ограничения, чтобы не допустить нового ввоза коронавируса, сообщила администрация региона. Въезд в край будет по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов. Все приезжающие обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию.

Сохранится также пропускной режим между муниципалитетами. Передвижение внутри муниципалитетов теперь свободно.

Массовые, спортивные, детские мероприятия в Краснодарском крае по-прежнему запрещены. Парки, набережные, пляжи, торговые центры остаются закрытыми. Сохраняются масочный режим, обязанность соблюдать социальную дистанцию и режим самоизоляции для людей старше 65 лет.

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В конце апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что власти региона рассчитывают открыть курортный сезон с 1 июня. По его словам, ситуация в экономике края непростая, но не критическая, но проблема будет нарастать, если здравницы и отели не откроются в начале лета.

В середине мая Кондратьев сообщил, что Краснодарский начинает постепенно отменять карантинные меры. Ожидалось, что с 1 июня заработают санатории, имеющие медицинскую лицензию.

В России, по данным на 21 мая, было выявлено более 317 500 больных коронавирусом, 3099 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных — в Москве: свыше 155 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 5 млн, умерли 328 000 человек.

Краснодарский край занимает седьмое место в России по заболеваемости COVID-19. Там выявлено почти три тысячи инфицированных, за последние сутки эта цифра выросла на 91. Умерли 26 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных