Краснодарский край продлил до 6 июня ограничения на въезд в регион

В конце апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что власти региона рассчитывают открыть курортный сезон с 1 июня. По его словам, ситуация в экономике края непростая, но не критическая, но проблема будет нарастать, если здравницы и отели не откроются в начале лета.