Краснодарский край продлил до 6 июня ограничения на въезд в регион
В Краснодарском крае до 6 июня продолжат действовать некоторые карантинные ограничения, чтобы не допустить нового ввоза коронавируса, сообщила администрация региона. Въезд в край будет по-прежнему ограничен для приезжих из других регионов. Все приезжающие обязаны уйти на 14-дневную самоизоляцию.
Сохранится также пропускной режим между муниципалитетами. Передвижение внутри муниципалитетов теперь свободно.
Массовые, спортивные, детские мероприятия в Краснодарском крае по-прежнему запрещены. Парки, набережные, пляжи, торговые центры остаются закрытыми. Сохраняются масочный режим, обязанность соблюдать социальную дистанцию и режим самоизоляции для людей старше 65 лет.
В конце апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил, что власти региона рассчитывают открыть курортный сезон с 1 июня. По его словам, ситуация в экономике края непростая, но не критическая, но проблема будет нарастать, если здравницы и отели не откроются в начале лета.
В середине мая Кондратьев сообщил, что Краснодарский начинает постепенно отменять карантинные меры. Ожидалось, что с 1 июня заработают санатории, имеющие медицинскую лицензию.
В России, по данным на 21 мая, было выявлено более 317 500 больных коронавирусом, 3099 пациентов с COVID-19 скончались. Больше всего инфицированных — в Москве: свыше 155 000. Во всем мире число заболевших коронавирусом превысило 5 млн, умерли 328 000 человек.
Краснодарский край занимает седьмое место в России по заболеваемости COVID-19. Там выявлено почти три тысячи инфицированных, за последние сутки эта цифра выросла на 91. Умерли 26 человек.