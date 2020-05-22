Сотрудники НИИ Минздрава испытали на себе возможную вакцину от коронавируса
Сотрудники Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России (НИЦЭМ) проверили на себе потенциальную вакцину от коронавируса SARS-CoV-2, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора центра, академика РАН Александра Гинцбурга.
В испытаниях участвовали разработчики вакцины, организаторы доклинических исследований и технологи. Сколько человек принимало участие в испытаниях, академик не уточнил. По его словам, испытания прошли успешно, есть иммунитет. Побочных эффектов у ни у кого не было, «все живы, здоровы и радуются», отметил Гинцбург.
Речь идет о векторной вакцине на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Сейчас проходит финальный этап доклинических испытаний, вакцину проверяют на приматах. Клинические испытания вакцины, по словам академика, могут завершиться к концу лета 2020 г.