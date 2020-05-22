Сотрудники НИИ Минздрава испытали на себе возможную вакцину от коронавируса

В испытаниях участвовали разработчики вакцины, организаторы доклинических исследований и технологи. Сколько человек принимало участие в испытаниях, академик не уточнил. По его словам, испытания прошли успешно, есть иммунитет. Побочных эффектов у ни у кого не было, «все живы, здоровы и радуются», отметил Гинцбург.