Власти Махачкалы закроют город на время Ураза-байрама

Въезд в Махачкалу и выезд из города, а также пешие пересечения его границ будут запрещены в дни празднования Ураза-байрама, с 23 по 26 мая, объявил мэр города Салман Дадаев. В городе также будет запрещено движение транспорта, за исключением машин коммунальных и спецслужб. Рынки и ярмарки не будут работать со второй половины дня 23 мая до 25 мая.