Власти Махачкалы закроют город на время Ураза-байрама
Въезд в Махачкалу и выезд из города, а также пешие пересечения его границ будут запрещены в дни празднования Ураза-байрама, с 23 по 26 мая, объявил мэр города Салман Дадаев. В городе также будет запрещено движение транспорта, за исключением машин коммунальных и спецслужб. Рынки и ярмарки не будут работать со второй половины дня 23 мая до 25 мая.
«Наши дома закрыты для родных. Мы вынуждены закрыть наши города», – заявил Дадаев и призвал жителей воздержаться от поездок. Решение ввести особые меры в столице Дагестана пресс-служба мэра города объяснила ухудшением эпидемиологической ситуации.
Дагестан – пятый регион России по общему числу зараженных коронавирусом. Федеральный оперативный штаб сообщает о 3855 зафиксированных случаях, за последние сутки врачи диагностировали COVID-19 у 109 человек.
Запреты на время празднования Ураза-байрама ранее установили в Чечне, во время мусульманского праздника будет запрещено передвижение внутри республики. Председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин объявлял, что мечети в России будут закрыты для посетителей.