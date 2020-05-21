Чеченские власти запретили передвижение по республике на время Ураза-байрама

В Instagram министерства сообщается, что госорганы и ведомства, за исключением экстренных служб, в этот период работать не будут, а передвижение по региону запрещено. Кадыров ранее призвал жителей республики провести праздник дома. Как передает Чеченская ГТРК «Грозный», министр внутренних дел республики Руслан Алханов на совещании поручил руководителям территориальных органов внутренних дел дополнительно довести эти требования до глав районных администраций и духовенства на местах. Он напомнил, что нарушители запретов «ставят под удар всех остальных».