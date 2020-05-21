Чеченские власти запретили передвижение по республике на время Ураза-байрама
Власти Чечни ввели запрет на передвижение по республике в дни празднования Ураза-байрама. Об этом сообщило МВД по региону. Глава республики Рамзан Кадыров для празднования объявил выходными четыре дня — с 23 по 26 мая.
В Instagram министерства сообщается, что госорганы и ведомства, за исключением экстренных служб, в этот период работать не будут, а передвижение по региону запрещено. Кадыров ранее призвал жителей республики провести праздник дома. Как передает Чеченская ГТРК «Грозный», министр внутренних дел республики Руслан Алханов на совещании поручил руководителям территориальных органов внутренних дел дополнительно довести эти требования до глав районных администраций и духовенства на местах. Он напомнил, что нарушители запретов «ставят под удар всех остальных».
Чечня первой из регионов России стала вводить ограничения на работу общественных заведений: кафе и рестораны были закрыты в республике с 24 марта, после первых трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 мая, в Чечне врачи выявили 1005 случаев заражений коронавирусом, вылечились от COVID-19 620 человек, 11 человек умерили от последствий инфекции.
Председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин ранее объявил, что 24 мая во время Ураза-байрама мечети в Москве и других регионах будут закрыты. Он призвал верующих соблюдать меры предосторожности для борьбы с коронавирусом и встретить праздник дома. Праздник разговения Ураза-байрам знаменует окончание поста в священный для мусульман месяц Рамадан.