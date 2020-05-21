Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Чеченские власти запретили передвижение по республике на время Ураза-байрама

Ведомости

Власти Чечни ввели запрет на передвижение по республике в дни празднования Ураза-байрама. Об этом сообщило МВД по региону. Глава республики Рамзан Кадыров для празднования объявил выходными четыре дня — с 23 по 26 мая.

В Instagram министерства сообщается, что госорганы и ведомства, за исключением экстренных служб, в этот период работать не будут, а передвижение по региону запрещено. Кадыров ранее призвал жителей республики провести праздник дома. Как передает Чеченская ГТРК «Грозный», министр внутренних дел республики Руслан Алханов на совещании поручил руководителям территориальных органов внутренних дел дополнительно довести эти требования до глав районных администраций и духовенства на местах. Он напомнил, что нарушители запретов «ставят под удар всех остальных».

Чечня первой из регионов России стала вводить ограничения на работу общественных заведений: кафе и рестораны были закрыты в республике с 24 марта, после первых трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом. По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 20 мая, в Чечне врачи выявили 1005 случаев заражений коронавирусом, вылечились от COVID-19 620 человек, 11 человек умерили от последствий инфекции.

Председатель Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России муфтий Равиль Гайнутдин ранее объявил, что 24 мая во время Ураза-байрама мечети в Москве и других регионах будут закрыты. Он призвал верующих соблюдать меры предосторожности для борьбы с коронавирусом и встретить праздник дома. Праздник разговения Ураза-байрам знаменует окончание поста в священный для мусульман месяц Рамадан.

Ранее по теме: Радикальных проявлений «вирусного суверенитета» стало меньше
Ранее по теме: Регионы не торопятся выходить из карантина
Ранее по теме: В Чечне с 11 мая начнут работу малые предприятия торговли и сферы услуг

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить с 12 по 31 мая 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных