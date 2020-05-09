В Чечне с 11 мая начнут работу малые предприятия торговли и сферы услуг

По данным на 8 мая, в Чечне выявлено 705 заражений коронавирусом, 322 пациента выздоровели, восемь умерли. По данным оперативного штаба на 8 мая, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в России заболели 187 859 человек, выздоровели 26 608 человек (10 259 из них в Москве). Скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве). В первая пятерке регионов по числу заболевших COVID-19 – Москва (98 522 зараженных), Московская область (18 350), Санкт-Петербург (6565), Нижегородская область (3886) и Дагестан (2468).