Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

В Чечне с 11 мая начнут работу малые предприятия торговли и сферы услуг

Ведомости

Глава Чечни Рамзан Кадыров с понедельника, 11 мая, разрешил возобновить работу малым предприятиям сферы услуг. О принятом решении он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте.

По словам Кадырова, ограничения, введенные из-за коронавируса, будут снят для хозяйственных и других небольших магазинов, станций технического обслуживания. Глава Чечни сообщил, что поручение об открытии малых предприятий сферы услуг доведено до мэра Грозного Исы Хаджимурадова.

Ранее Кадыров связал возможность снятия мер против коронавируса с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан (приходит в это года на 24 апреля — 23 мая). Он призывал жителей Чечени соблюдать «последние дни самоизоляции как требуется». Чечня первой из регионов России стала вводить ограничения на работу общественных заведений: кафе и рестораны были закрыты в республике с 24 марта, после первых трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом

По данным на 8 мая, в Чечне выявлено 705 заражений коронавирусом, 322 пациента выздоровели, восемь умерли. По данным оперативного штаба на 8 мая, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в России заболели 187 859 человек, выздоровели 26 608 человек (10 259 из них в Москве). Скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве). В первая пятерке регионов по числу заболевших COVID-19 – Москва (98 522 зараженных), Московская область (18 350), Санкт-Петербург (6565), Нижегородская область (3886) и Дагестан (2468).

Ранее по теме: Кадыров побрился налысо после просьбы открыть парикмахерские
Ранее по теме: «Новая газета» по требованию Генпрокуратуры удалила статью о коронавирусе в Чечне
Ранее по теме: Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Ранее по теме: Чечня стала первым регионом с ограничением ночных передвижений жителей
Ранее по теме: Власти Чечни решили закрыть границы республики на въезд и выезд

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных