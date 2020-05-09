В Чечне с 11 мая начнут работу малые предприятия торговли и сферы услуг
Глава Чечни Рамзан Кадыров с понедельника, 11 мая, разрешил возобновить работу малым предприятиям сферы услуг. О принятом решении он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте.
По словам Кадырова, ограничения, введенные из-за коронавируса, будут снят для хозяйственных и других небольших магазинов, станций технического обслуживания. Глава Чечни сообщил, что поручение об открытии малых предприятий сферы услуг доведено до мэра Грозного Исы Хаджимурадова.
Ранее Кадыров связал возможность снятия мер против коронавируса с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан (приходит в это года на 24 апреля — 23 мая). Он призывал жителей Чечени соблюдать «последние дни самоизоляции как требуется». Чечня первой из регионов России стала вводить ограничения на работу общественных заведений: кафе и рестораны были закрыты в республике с 24 марта, после первых трех подтвержденных случаев заражения коронавирусом
По данным на 8 мая, в Чечне выявлено 705 заражений коронавирусом, 322 пациента выздоровели, восемь умерли. По данным оперативного штаба на 8 мая, с начала эпидемии коронавирусной инфекцией в России заболели 187 859 человек, выздоровели 26 608 человек (10 259 из них в Москве). Скончались 1723 заразившихся коронавирусом (956 в Москве). В первая пятерке регионов по числу заболевших COVID-19 – Москва (98 522 зараженных), Московская область (18 350), Санкт-Петербург (6565), Нижегородская область (3886) и Дагестан (2468).