Липецкий губернатор ответил на обвинения в искажении цифр по коронавирусу

Хомутинников утверждает, что губернатор говорил о числе случаев заражения коронавирусом в регионе. Сам Артамонов, подтвердивший «МБХ медиа» подлинность аудиозаписи, говорит, что речь шла о количестве проведенных тестов. «Речь идет не о заболевших коронавирусом, а о тестах. Там была цифра 70, а по факту у нас сто. Речь была о том, зачем мы должны страдать и попадать в плохой регион, когда у нас 100, а не 70», – сказал губернатор. Он также рассказал, что собирается обратиться в полицию с заявлением об утечке служебной информации. По его словам, историю «организуют в ровно противоположной трактовке».