Липецкий губернатор ответил на обвинения в искажении цифр по коронавирусу
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отрицает, что просил подчиненных исказить цифры по коронавирусу. В этом его обвинил депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников, который опубликовал в своем Telegram-канале аудиозапись, на которой Артамонов и предположительно его заместитель Александр Ильин обсуждают, как можно поменять цифры по коронавирусу в регионе.
Хомутинников утверждает, что губернатор говорил о числе случаев заражения коронавирусом в регионе. Сам Артамонов, подтвердивший «МБХ медиа» подлинность аудиозаписи, говорит, что речь шла о количестве проведенных тестов. «Речь идет не о заболевших коронавирусом, а о тестах. Там была цифра 70, а по факту у нас сто. Речь была о том, зачем мы должны страдать и попадать в плохой регион, когда у нас 100, а не 70», – сказал губернатор. Он также рассказал, что собирается обратиться в полицию с заявлением об утечке служебной информации. По его словам, историю «организуют в ровно противоположной трактовке».
На опубликованной Хомутинниковым аудиозаписи слышно, как Артамонов просит поменять цифры, иначе о регионе «плохо подумают». Когда его собеседники объясняют, что поменять данные сложно, губернатор отвечает «тренируйтесь!».
По последним данным федерального оперштаба, в Липецкой области зафиксировано 1696 случаев заражения коронавирусом (63 за минувшие сутки). 539 пациентов уже выздоровели, а 5 инфицированных умерли. Всего в России к 25 мая выявлено более 353 000 заболевших COVID-19, треть из них уже вылечились, а около 1% скончались.