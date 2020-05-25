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Липецкий губернатор ответил на обвинения в искажении цифр по коронавирусу

Ведомости

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов отрицает, что просил подчиненных исказить цифры по коронавирусу. В этом его обвинил депутат липецкого областного совета Олег Хомутинников, который опубликовал в своем Telegram-канале аудиозапись, на которой Артамонов и предположительно его заместитель Александр Ильин обсуждают, как можно поменять цифры по коронавирусу в регионе.

Хомутинников утверждает, что губернатор говорил о числе случаев заражения коронавирусом в регионе. Сам Артамонов, подтвердивший «МБХ медиа» подлинность аудиозаписи, говорит, что речь шла о количестве проведенных тестов. «Речь идет не о заболевших коронавирусом, а о тестах. Там была цифра 70, а по факту у нас сто. Речь была о том, зачем мы должны страдать и попадать в плохой регион, когда у нас 100, а не 70», – сказал губернатор. Он также рассказал, что собирается обратиться в полицию с заявлением об утечке служебной информации. По его словам, историю «организуют в ровно противоположной трактовке».

На опубликованной Хомутинниковым аудиозаписи слышно, как Артамонов просит поменять цифры, иначе о регионе «плохо подумают». Когда его собеседники объясняют, что поменять данные сложно, губернатор отвечает «тренируйтесь!».

Ранее по теме: Число заразившихся коронавирусом в России превысило 350 000 человек

По последним данным федерального оперштаба, в Липецкой области зафиксировано 1696 случаев заражения коронавирусом (63 за минувшие сутки). 539 пациентов уже выздоровели, а 5 инфицированных умерли. Всего в России к 25 мая выявлено более 353 000 заболевших COVID-19, треть из них уже вылечились, а около 1% скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных