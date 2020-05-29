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Вице-мэр Москвы назвала условие для дальнейшего смягчения ограничений

Ведомости

Если в Москве не будет роста числа новых заболевших COVID-19 и ситуация будет только улучшаться, власти смогут принимать меры по дальнейшему ослаблению режима ограничений, сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24». Она попросила жителей столицы набраться терпения и посмотреть, как будет действовать новый режим ограничений в течение двух недель.

27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений. С 1 июня в столице открываются все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли, химчистки, мастерские, автосалоны, а также все парки, кроме «Зарядья», и возобновляется работа городской системы велопроката. Режим самоизоляции при этом продлен до 14 июня.

Также с 1 июня в Москве стартует двухнедельный эксперимент по разрешению прогулок по графику. Жители столицы смогут гулять с 9 утра до 21 часа два раза в будние дни и один раз в выходные. Расписание прогулок для жителей конкретного дома можно посмотреть на mos.ru или на «Яндекс.Картах». Занятия спортом на свежем воздухе будут разрешены в любой день, но только с 5 до 9 утра. При этом масочный режим власти Москвы решили ужесточить – с 1 июня маску обязательно носить при любом выходе на улицу. В общественном транспорте, на работе, в магазинах, аптеках, МФЦ и любых других учреждениях нужно также использовать перчатки. 

Ранее по теме: Собянин продлил самоизоляцию в Москве до 14 июня

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим санитарных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, может действовать вплоть до тех пор, пока не будет получена вакцина от COVID-19. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных