Вице-мэр Москвы назвала условие для дальнейшего смягчения ограничений
Если в Москве не будет роста числа новых заболевших COVID-19 и ситуация будет только улучшаться, власти смогут принимать меры по дальнейшему ослаблению режима ограничений, сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия 24». Она попросила жителей столицы набраться терпения и посмотреть, как будет действовать новый режим ограничений в течение двух недель.
27 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о втором этапе смягчения ограничений. С 1 июня в столице открываются все предприятия продовольственной и непродовольственной торговли, химчистки, мастерские, автосалоны, а также все парки, кроме «Зарядья», и возобновляется работа городской системы велопроката. Режим самоизоляции при этом продлен до 14 июня.
Также с 1 июня в Москве стартует двухнедельный эксперимент по разрешению прогулок по графику. Жители столицы смогут гулять с 9 утра до 21 часа два раза в будние дни и один раз в выходные. Расписание прогулок для жителей конкретного дома можно посмотреть на mos.ru или на «Яндекс.Картах». Занятия спортом на свежем воздухе будут разрешены в любой день, но только с 5 до 9 утра. При этом масочный режим власти Москвы решили ужесточить – с 1 июня маску обязательно носить при любом выходе на улицу. В общественном транспорте, на работе, в магазинах, аптеках, МФЦ и любых других учреждениях нужно также использовать перчатки.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что режим санитарных ограничений, введенных из-за распространения коронавируса, может действовать вплоть до тех пор, пока не будет получена вакцина от COVID-19.