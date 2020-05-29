Вице-мэр Москвы назвала условие для дальнейшего смягчения ограничений

Также с 1 июня в Москве стартует двухнедельный эксперимент по разрешению прогулок по графику. Жители столицы смогут гулять с 9 утра до 21 часа два раза в будние дни и один раз в выходные. Расписание прогулок для жителей конкретного дома можно посмотреть на mos.ru или на «Яндекс.Картах». Занятия спортом на свежем воздухе будут разрешены в любой день, но только с 5 до 9 утра. При этом масочный режим власти Москвы решили ужесточить – с 1 июня маску обязательно носить при любом выходе на улицу. В общественном транспорте, на работе, в магазинах, аптеках, МФЦ и любых других учреждениях нужно также использовать перчатки.