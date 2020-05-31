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Sports.ru: вернуть болельщиков на стадионы РФС порекомендовали «сверху»

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Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) до последнего не собирались пускать болельщиков на трибуны в июне, идея проводить матчи со зрителями поступила организаторам «сверху – с уровня правительства», сообщает Sports.ru со ссылкой на три источника. Прямого указания не было, подчеркивает издание. Один из его собеседников назвал это «рекомендацией», другой – «сигналом». Как объясняет один из источников Sports.ru, возвращение болельщиков на трибуны должно показать, что ситуация с коронавирусом в России нормализуется.

Опрос, проведенный изданием среди своих читателей, показал, что 49% из них против возвращения болельщиков на трибуны уже в июне, 12% побаиваются похода на стадион, но готовы рискнуть, 37% отправились бы на игру без раздумий. Опрос «Чемпионата» дал немного другие результаты: 46% готовы ехать на матч, 23% – за возвращение болельщиков, но сами не пойдут, 31% – резко против.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 28 мая неожиданно сообщил, что РФС и Роспотребнадзор согласовали возможность проведения матчей чемпионата России по футболу с небольшим количеством зрителей на трибунах. На первом этапе заполняемость стадионов не должна превышать 10%. Двумя неделями ранее РФС объявил, что футбольные матчи возобновятся с 21 июня, но будут проходить без зрителей.

Ранее по теме: Роспотребнадзор разрешил проводить футбольные матчи со зрителями

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных