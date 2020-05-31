Sports.ru: вернуть болельщиков на стадионы РФС порекомендовали «сверху»
Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) до последнего не собирались пускать болельщиков на трибуны в июне, идея проводить матчи со зрителями поступила организаторам «сверху – с уровня правительства», сообщает Sports.ru со ссылкой на три источника. Прямого указания не было, подчеркивает издание. Один из его собеседников назвал это «рекомендацией», другой – «сигналом». Как объясняет один из источников Sports.ru, возвращение болельщиков на трибуны должно показать, что ситуация с коронавирусом в России нормализуется.
Опрос, проведенный изданием среди своих читателей, показал, что 49% из них против возвращения болельщиков на трибуны уже в июне, 12% побаиваются похода на стадион, но готовы рискнуть, 37% отправились бы на игру без раздумий. Опрос «Чемпионата» дал немного другие результаты: 46% готовы ехать на матч, 23% – за возвращение болельщиков, но сами не пойдут, 31% – резко против.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом 28 мая неожиданно сообщил, что РФС и Роспотребнадзор согласовали возможность проведения матчей чемпионата России по футболу с небольшим количеством зрителей на трибунах. На первом этапе заполняемость стадионов не должна превышать 10%. Двумя неделями ранее РФС объявил, что футбольные матчи возобновятся с 21 июня, но будут проходить без зрителей.