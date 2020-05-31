Sports.ru: вернуть болельщиков на стадионы РФС порекомендовали «сверху»

Российский футбольный союз (РФС) и Российская премьер-лига (РПЛ) до последнего не собирались пускать болельщиков на трибуны в июне, идея проводить матчи со зрителями поступила организаторам «сверху – с уровня правительства», сообщает Sports.ru со ссылкой на три источника. Прямого указания не было, подчеркивает издание. Один из его собеседников назвал это «рекомендацией», другой – «сигналом». Как объясняет один из источников Sports.ru, возвращение болельщиков на трибуны должно показать, что ситуация с коронавирусом в России нормализуется.