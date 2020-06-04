Губернатор Архангельской области ограничил въезд в Северодвинск

Приехать в Северодвинск и уехать из него могут работающие граждане (должны иметь справку с места работы), ИП, служащие, задействованные в предотвращении или ликвидации последствий ЧС, нуждающиеся в медпомощи, участвующие в похоронах, а также желающие выехать на дачу или вернуться с нее. Все указанные лица должны иметь при себе документы, доказывающие необходимость покинуть город или вернуться в него. Помимо этого также разрешен проезд гражданам, которые двигаются через Северодвинск транзитом. На въездах и выездах из Северодвинска до 5 июня будут оборудованы контрольно-пропускные пункты.