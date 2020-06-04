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Губернатор Архангельской области ограничил въезд в Северодвинск

Ведомости

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский ввел в Северодвинске дополнительные ограничительные меры из-за сложной эпидемиологической обстановки. В частности, он подписал указ, согласно которому с 6 июня ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из него, говорится на сайте администрации города. «Данная мера действует до особого распоряжения», – отметили в пресс-службе администрации Северодвинска.

Приехать в Северодвинск и уехать из него могут работающие граждане (должны иметь справку с места работы), ИП, служащие, задействованные в предотвращении или ликвидации последствий ЧС, нуждающиеся в медпомощи, участвующие в похоронах, а также желающие выехать на дачу или вернуться с нее. Все указанные лица должны иметь при себе документы, доказывающие необходимость покинуть город или вернуться в него. Помимо этого также разрешен проезд гражданам, которые двигаются через Северодвинск транзитом. На въездах и выездах из Северодвинска до 5 июня будут оборудованы контрольно-пропускные пункты.

По словам источника «Ведомостей» в судостроительной промышленности, с 5 апреля на двух крупнейших предприятиях Северодвинска – «Севмаше» и «Звездочке» – диагностировано около 500 и 200 заболевших соответственно. За неделю прирост составил более 200 человек, что вызвано началом тестирования на «Звездочке» медиками самого предприятия.

По данные оперативного штаба, за последние сутки в Архангельской области было выявлено 133 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе выздоровели 39 человек, 1 пациент с COVID-19 скончался. С начала эпидемии в Архангельской области всего было зафиксировано 2496 случаев COVID-19, из них 737 закончились выздоровлением и 39 – летальным исходом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных