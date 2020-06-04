Губернатор Архангельской области ограничил въезд в Северодвинск
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский ввел в Северодвинске дополнительные ограничительные меры из-за сложной эпидемиологической обстановки. В частности, он подписал указ, согласно которому с 6 июня ограничивается въезд на территорию Северодвинска и выезд из него, говорится на сайте администрации города. «Данная мера действует до особого распоряжения», – отметили в пресс-службе администрации Северодвинска.
Приехать в Северодвинск и уехать из него могут работающие граждане (должны иметь справку с места работы), ИП, служащие, задействованные в предотвращении или ликвидации последствий ЧС, нуждающиеся в медпомощи, участвующие в похоронах, а также желающие выехать на дачу или вернуться с нее. Все указанные лица должны иметь при себе документы, доказывающие необходимость покинуть город или вернуться в него. Помимо этого также разрешен проезд гражданам, которые двигаются через Северодвинск транзитом. На въездах и выездах из Северодвинска до 5 июня будут оборудованы контрольно-пропускные пункты.
По словам источника «Ведомостей» в судостроительной промышленности, с 5 апреля на двух крупнейших предприятиях Северодвинска – «Севмаше» и «Звездочке» – диагностировано около 500 и 200 заболевших соответственно. За неделю прирост составил более 200 человек, что вызвано началом тестирования на «Звездочке» медиками самого предприятия.
По данные оперативного штаба, за последние сутки в Архангельской области было выявлено 133 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. В регионе выздоровели 39 человек, 1 пациент с COVID-19 скончался. С начала эпидемии в Архангельской области всего было зафиксировано 2496 случаев COVID-19, из них 737 закончились выздоровлением и 39 – летальным исходом.