В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

«Горит одна из квартир в жилом доме на улице Дорожная, 7», – сообщил источник «Интерфакса». По его информации, пожар локализован. О возгорании сообщили жители одного из домов района Чертаново. По их информации, пожар возник после сильного хлопка. Предположительно произошел взрыв бытового газа. В пресс-службе управления МЧС по Москве агентству подтвердили факт пожара, не назвав причину.