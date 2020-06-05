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В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв

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На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«Горит одна из квартир в жилом доме на улице Дорожная, 7», – сообщил источник «Интерфакса». По его информации, пожар локализован. О возгорании сообщили жители одного из домов района Чертаново. По их информации, пожар возник после сильного хлопка. Предположительно произошел взрыв бытового газа. В пресс-службе управления МЧС по Москве агентству подтвердили факт пожара, не назвав причину.

Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что ЧП случилось по адресу: ул. Дорожная, д. 7, корп. 3. «Выбиты окна на четвертом и пятом этажах», – отметил он. По его информации, одного человека удалось спасти. В пострадавшей квартире обнаружен погибший. Информацию о гибели человека подтвердили в МЧС.

За медицинской помощью обратились двое жильцов дома, судьба еще одного неизвестна, добавил источник «Интерфакса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных