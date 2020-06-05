В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
«Горит одна из квартир в жилом доме на улице Дорожная, 7», – сообщил источник «Интерфакса». По его информации, пожар локализован. О возгорании сообщили жители одного из домов района Чертаново. По их информации, пожар возник после сильного хлопка. Предположительно произошел взрыв бытового газа. В пресс-службе управления МЧС по Москве агентству подтвердили факт пожара, не назвав причину.
Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что ЧП случилось по адресу: ул. Дорожная, д. 7, корп. 3. «Выбиты окна на четвертом и пятом этажах», – отметил он. По его информации, одного человека удалось спасти. В пострадавшей квартире обнаружен погибший. Информацию о гибели человека подтвердили в МЧС.
За медицинской помощью обратились двое жильцов дома, судьба еще одного неизвестна, добавил источник «Интерфакса».
В Москве на улице Дорожной в жилом доме произошел взрыв.— Московские новости (@moskow_vk) June 5, 2020
По словам очевидцев, рядом с местом ЧП пахнет порохом. По предварительной информации, в доме было несколько взрывов. pic.twitter.com/nYf8ZzUJr7