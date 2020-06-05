Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста Ильи Азара

Азара задержали 1 июня после одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Он вышел с плакатом к зданию Главного управления МВД в Москве. 28 мая журналиста арестовали на 15 суток за нарушение правил проведения акции.