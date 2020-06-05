Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд сократил с 15 до 10 суток срок административного ареста журналисту «Новой газеты» и муниципальному депутату Илье Азару, сообщил правозащитный проект «Апология протеста». Журналист выйдет из спецприемника 7 июня.
Азара задержали 1 июня после одиночного пикета в поддержку основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Он вышел с плакатом к зданию Главного управления МВД в Москве. 28 мая журналиста арестовали на 15 суток за нарушение правил проведения акции.
Арест Азара вызвал целую серию пикетов в Москве и Санкт-Петербурге, на которых были задержаны десятки человек.