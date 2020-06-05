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Миннеаполис запретит полиции использовать удушающие приемы

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Представители города Миннеаполис договорились с властями штата Миннесота о запрете на удушающие приемы при задержании, в пятницу городской совет должен поддержать это решение, сообщает Associated Press. Сотрудники полиции должны будут незамедлительно докладывать командованию, если заметят использование этих приемов другими полицейскими. Также они должны будут предотвратить удушение, при этом им разрешается применять силу. Наказание за бездействие для очевидцев — сотрудников полиции будет таким же суровым, как и для того, кто применил силу к задержанным.

Правила были утверждены во время обсуждений между городским департаментом по защите прав человека и администрацией Миннеаполиса. После того, как они будут одобрены судом, их можно будет использовать при судебных разбирательствах — это отличает новые правила от уже действовавших руководств департамента. В департаменте также предложили запретить использование полицией специальных средств — дубинок, светошумовых гранат, оружия с резиновыми пулями и слезоточивого газа — без разрешения командира.

25 мая полиция Миннеаполиса задержала 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Во время задержания полицейские повалили Флойда на асфальт, один из них — Дерек Шовин — надавил ему коленом на шею. Вскоре после этого задержанный скончался в больнице. Смерть Джорджа Флойда привела к протестам против расизма и жестоких действий полиции. Первые акции начались 26 мая в Миннеаполисе, позднее они переросли в столкновения и распространились по другим городам США. В Нью-Йорке, Филадельфии, Индианаполисе для сдерживания протестов был введен комендантский час.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных