Миннеаполис запретит полиции использовать удушающие приемы

Представители города Миннеаполис договорились с властями штата Миннесота о запрете на удушающие приемы при задержании, в пятницу городской совет должен поддержать это решение, сообщает Associated Press. Сотрудники полиции должны будут незамедлительно докладывать командованию, если заметят использование этих приемов другими полицейскими. Также они должны будут предотвратить удушение, при этом им разрешается применять силу. Наказание за бездействие для очевидцев — сотрудников полиции будет таким же суровым, как и для того, кто применил силу к задержанным.