Число безработных в России выросло на 16% за первую половину июня

Число официально зарегистрированных безработных в России превысило 2,4 млн человек, сообщил глава Минтруда Антон Котяков во время совещания у президента Владимира Путина. По данным на 1 июня, в России было зарегистрировано 2,09 млн безработных. Таким образом, за первую половину месяца, число безработных в стране выросло на 16%.