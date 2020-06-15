Число безработных в России выросло на 16% за первую половину июня
Число официально зарегистрированных безработных в России превысило 2,4 млн человек, сообщил глава Минтруда Антон Котяков во время совещания у президента Владимира Путина. По данным на 1 июня, в России было зарегистрировано 2,09 млн безработных. Таким образом, за первую половину месяца, число безработных в стране выросло на 16%.
С середины апреля до конца мая биржи труда регистрировали в неделю около 220 000 — 250 000 безработных россиян. В первой половине июня этот показатель составил порядка 150 000 человек в неделю. «Мы видим, что у нас рост численности официально зарегистрированных безработных замедлился», — отметил министр.
По предварительным данным Росстата, фактическое число безработных в России на 1 июня превышало 4,5 млн человек, напомнил Котяков. За два последних месяца число безработных выросло на 1,05 млн.
Минтруд планирует пройти пик по численности официально зарегистрированных безработных в третьем квартале. Полную стабилизацию ситуации на рынке труда ведомство ожидает в четвертом квартале 2020 г.