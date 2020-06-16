В Петербурге суд отменил штраф за нарушение самоизоляции
Санкт-Петербургский городской суд отменил и признал незаконным штраф в 15 000 руб., выписанный местному жителю Алексею Полищуку за нарушение режима самоизоляции по коронавирусу (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ), говорится в сообщении правозащитной группы «Апология протеста». Адвокат Полищука рассказал «Интерфаксу», что дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
38-летний мужчина получил штраф за то, что 7 апреля вышел на спортивную площадку около своего дома на Лермонтовском проспекте, 8, чтобы потренироваться со своим несовершеннолетним сыном. На следующий день Ленинский районный суд оштрафовал его на 15 000 руб. Это был первый в городе штраф за нарушение запрета посещать детские и спортивные площадки, сообщил «Интерфакс».
В жалобе Полищука, рассмотренной судом, указывалось, что на него не возложено соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов, ровно как и обязанность проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, писал «Коммерсантъ».