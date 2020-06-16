В Петербурге суд отменил штраф за нарушение самоизоляции

38-летний мужчина получил штраф за то, что 7 апреля вышел на спортивную площадку около своего дома на Лермонтовском проспекте, 8, чтобы потренироваться со своим несовершеннолетним сыном. На следующий день Ленинский районный суд оштрафовал его на 15 000 руб. Это был первый в городе штраф за нарушение запрета посещать детские и спортивные площадки, сообщил «Интерфакс».