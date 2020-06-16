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В Петербурге суд отменил штраф за нарушение самоизоляции

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Санкт-Петербургский городской суд отменил и признал незаконным штраф в 15 000 руб., выписанный местному жителю Алексею Полищуку за нарушение режима самоизоляции по коронавирусу (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ), говорится в сообщении правозащитной группы «Апология протеста». Адвокат Полищука рассказал «Интерфаксу», что дело отправлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

38-летний мужчина получил штраф за то, что 7 апреля вышел на спортивную площадку около своего дома на Лермонтовском проспекте, 8, чтобы потренироваться со своим несовершеннолетним сыном. На следующий день Ленинский районный суд оштрафовал его на 15 000 руб. Это был первый в городе штраф за нарушение запрета посещать детские и спортивные площадки, сообщил «Интерфакс».

В жалобе Полищука, рассмотренной судом, указывалось, что на него не возложено соблюдение санитарных правил и гигиенических нормативов, ровно как и обязанность проводить санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия, писал «Коммерсантъ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных