Трансгендерная женщина отсудила 1,8 млн рублей за увольнение после смены пола

В июле 2017 г. Васильеву уволили с должности печатницы после того, как она сменила пол в документах. При увольнении работодатель сослался на список 456 профессий, запрещенных для женщин. Васильева обратилась в суд с иском о дискриминации с требованием восстановить ее на работе и выплатить 50 000 руб. морального вреда. В ноябре районный суд отказал в иске, не увидев факта дискриминации. После этого она обжаловала решение в городском суде, который в апреле 2018 г. оставил его без изменения.