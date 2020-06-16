Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Общество

Трансгендерная женщина отсудила 1,8 млн рублей за увольнение после смены пола

Ведомости

Городской суд Санкт-Петербурга утвердил решение о выплате 1,86 млн руб. трансгендерной женщине Анастасии Васильевой, уволенной из типографии после смены пола в документах, сообщает ЛГБТ-группа «Выход». Отмечается, что это первый в России известный случай, когда трансгендерная женщина «открыто отстояла в суде свои трудовые права».

В июле 2017 г. Васильеву уволили с должности печатницы после того, как она сменила пол в документах. При увольнении работодатель сослался на список 456 профессий, запрещенных для женщин. Васильева обратилась в суд с иском о дискриминации с требованием восстановить ее на работе и выплатить 50 000 руб. морального вреда. В ноябре районный суд отказал в иске, не увидев факта дискриминации. После этого она обжаловала решение в городском суде, который в апреле 2018 г. оставил его без изменения.

Президиум городского суда в декабре 2018 г. отменил все судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении экспертиза показала, что Васильева может выполнять работу печатницы и никаких противопоказаний для этого у нее нет. В «Выходе» это объяснили тем, что список запрещенных профессий связан «только с охраной материнства».

Затем суд признал увольнение незаконным, восстановив Васильеву в должности и постановил заплатить ей 10 000 руб. в счет компенсации морального вреда и 1,85 млн руб. — компенсации за время вынужденного прогула. Типография пыталась обжаловать это решение, но суд оставил его без изменений.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте
Информация о выходе печатной газеты «Ведомости»

Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 22 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

Если у вас есть подписка на газету, вы сможете читать «Ведомости» на сайте без ограничений. Чтобы получить полный доступ к закрытым статьям, напишите нам: podpiska@vedomosti.ru. Укажите email для входа в личный кабинет на сайте и адрес доставки газеты.

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных