Трансгендерная женщина отсудила 1,8 млн рублей за увольнение после смены пола
Городской суд Санкт-Петербурга утвердил решение о выплате 1,86 млн руб. трансгендерной женщине Анастасии Васильевой, уволенной из типографии после смены пола в документах, сообщает ЛГБТ-группа «Выход». Отмечается, что это первый в России известный случай, когда трансгендерная женщина «открыто отстояла в суде свои трудовые права».
В июле 2017 г. Васильеву уволили с должности печатницы после того, как она сменила пол в документах. При увольнении работодатель сослался на список 456 профессий, запрещенных для женщин. Васильева обратилась в суд с иском о дискриминации с требованием восстановить ее на работе и выплатить 50 000 руб. морального вреда. В ноябре районный суд отказал в иске, не увидев факта дискриминации. После этого она обжаловала решение в городском суде, который в апреле 2018 г. оставил его без изменения.
Президиум городского суда в декабре 2018 г. отменил все судебные акты и направил дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении экспертиза показала, что Васильева может выполнять работу печатницы и никаких противопоказаний для этого у нее нет. В «Выходе» это объяснили тем, что список запрещенных профессий связан «только с охраной материнства».
Затем суд признал увольнение незаконным, восстановив Васильеву в должности и постановил заплатить ей 10 000 руб. в счет компенсации морального вреда и 1,85 млн руб. — компенсации за время вынужденного прогула. Типография пыталась обжаловать это решение, но суд оставил его без изменений.