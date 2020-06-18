В Москве за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки умерли еще 49 пациентов с COVID-19 и диагностированной пневмонией, общее число скончавшихся достигло 3 483 человека, сообщил оперштаб.
По данным штаба на утро 17 июня, в Москве коронавирусная инфекция была выявлена еще у 1065 человек. Общее число заболевших в столице выросло до 209 745 человек, из них 3434 пациента скончались, за прошедшие сутки количество умерших в столице составило 48 человек. 128 385 больных выздоровели. Всего в России COVID-19 обнаружен более чем у 553 000 человек, из них выздоровели 304 342 человек. Умерли — 7478.
С 9 июня власти Москвы отменили режим самоизоляции и пропускную систему. С 16 июня в столице заработали летние веранды кафе, библиотеки, музеи и зоопарки. Массовые мероприятия планируется разрешить в июле, говорил мэр Москвы Сергей Собянин, однако это зависит от развития эпидемиологической обстановки.