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В Москве за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом

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В Москве за сутки умерли еще 49 пациентов с COVID-19 и диагностированной пневмонией, общее число скончавшихся достигло 3 483 человека, сообщил оперштаб.

По данным штаба на утро 17 июня, в Москве коронавирусная инфекция была выявлена еще у 1065 человек. Общее число заболевших в столице выросло до 209 745 человек, из них 3434 пациента скончались, за прошедшие сутки количество умерших в столице составило 48 человек. 128 385 больных выздоровели. Всего в России COVID-19 обнаружен более чем у 553 000 человек, из них выздоровели 304 342 человек. Умерли — 7478.

С 9 июня власти Москвы отменили режим самоизоляции и пропускную систему. С 16 июня в столице заработали летние веранды кафе, библиотеки, музеи и зоопарки. Массовые мероприятия планируется разрешить в июле, говорил мэр Москвы Сергей Собянин, однако это зависит от развития эпидемиологической обстановки.

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Печатная газета «Ведомости» не будет выходить до 22 июня 2020 года из‑за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19), введения в Москве режима повышенной готовности и ограничений, установленных Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12‑УМ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных