В Москве за сутки скончались 49 пациентов с коронавирусом

По данным штаба на утро 17 июня, в Москве коронавирусная инфекция была выявлена еще у 1065 человек. Общее число заболевших в столице выросло до 209 745 человек, из них 3434 пациента скончались, за прошедшие сутки количество умерших в столице составило 48 человек. 128 385 больных выздоровели. Всего в России COVID-19 обнаружен более чем у 553 000 человек, из них выздоровели 304 342 человек. Умерли — 7478.