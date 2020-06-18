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К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

Ведомости

В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования. Как сообщил юрист «Дождя» Роман Мазаев, полицейским поступило заявление о преступлении по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий). 

«Никакого уголовного дела еще не возбуждено. Никакого статуса у Баева соответственно нет. Взяли объяснение и все», — уточнил юрист, отметив, что журналист рассказал полицейским информацию, которая уже была в его репортаже.

Главный редактор телеканала Тихон Дзядко ранее сообщил в Twitter, что четверо из приехавших сотрудников полиции были в штатском. Правоохранители требовали, чтобы Баев поехал с ними, объяснив это его репортажем о голосовании по изменению Конституции. После прибытия на место юриста «Дождя», сотрудники полиции предложили дать пояснения в машине, что и было сделано.

Репортаж Баева рассказал о схеме получения одним человеком десятков новых сим-карт, которые затем активировались по персональным данным московских пенсионеров для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. По данным «Дождя», за одну регистрацию платят 75 руб., за голос в поддержку поправок — еще 50 руб.

Ранее по теме: МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для голосования по Конституции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных