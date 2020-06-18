К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования. Как сообщил юрист «Дождя» Роман Мазаев, полицейским поступило заявление о преступлении по ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).
«Никакого уголовного дела еще не возбуждено. Никакого статуса у Баева соответственно нет. Взяли объяснение и все», — уточнил юрист, отметив, что журналист рассказал полицейским информацию, которая уже была в его репортаже.
Главный редактор телеканала Тихон Дзядко ранее сообщил в Twitter, что четверо из приехавших сотрудников полиции были в штатском. Правоохранители требовали, чтобы Баев поехал с ними, объяснив это его репортажем о голосовании по изменению Конституции. После прибытия на место юриста «Дождя», сотрудники полиции предложили дать пояснения в машине, что и было сделано.
Только когда приехал юрист телеканала, оперативники предложили дать пояснения на месте, в машине полиции, что и было сделано, хотя все «пояснения» - это материал Баева.— Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) June 17, 2020
Зачем было выдумывать «Вячеслава»? Зачем было в ночи приезжать, а не позвонить в редакцию? Вопросы без ответа
Репортаж Баева рассказал о схеме получения одним человеком десятков новых сим-карт, которые затем активировались по персональным данным московских пенсионеров для участия в электронном голосовании по поправкам в Конституцию. По данным «Дождя», за одну регистрацию платят 75 руб., за голос в поддержку поправок — еще 50 руб.