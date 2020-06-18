К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции

Только когда приехал юрист телеканала, оперативники предложили дать пояснения на месте, в машине полиции, что и было сделано, хотя все «пояснения» - это материал Баева.

Зачем было выдумывать «Вячеслава»? Зачем было в ночи приезжать, а не позвонить в редакцию? Вопросы без ответа