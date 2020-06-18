Четыре человека погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы
Четыре человека погибли в результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет. По данным представителя ведомства, погибли двое взрослых и двое детей. Стрелявший, предположительно, покончил с собой.
Причиной произошедшего стала семейная ссора мужчины с бывшей сожительницей, сообщил источник «Интерфакса». По его словам, во время ссоры на почве общения с детьми двух бывших сожителей мужчина открыл огонь из травматического оружия и застрелил женщину, двоих детей, а затем покончил собой. По факту убийства возбуждено уголовное дело.