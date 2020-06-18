Четыре человека погибли при стрельбе в квартире на севере Москвы

Стрельба произошла днем 18 июня в доме № 38. Источник РБК в полиции рассказал, что в дежурную часть позвонила женщина, которая рассказала о стрельбе в соседней квартире. Погибшим детям 3 и 4 года. Кроме детей погибли женщина и мужчина. По предварительной информации, они были сожителями.