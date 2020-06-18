Мосгортранс обязал таксистов дезинфицировать машины после каждого клиента

С 9 июня в Москве перестал действовать режим самоизоляции, были отменены график прогулок и цифровые пропуска. С этого же дня в столице заработали салоны красоты, фотостудии, агентства по подбору персонала, городские кладбища, видео- и звукозаписывающие компании, ветеринарные клиники и каршеринг возобновили работу в полном объеме. С 16 июня в Москве открылись летние веранды кафе, стоматологические клиники, туристические и рекламные агентства, риэлторские, юридические и консалтинговые компании. С 23 июня смогут возобновить работу фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, СПА и массажные салоны, солярии, бани, сауны, библиотеки, детские сады, компании речного транспорта, детские и спортивные площадки.