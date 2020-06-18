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Мосгортранс обязал таксистов дезинфицировать машины после каждого клиента

Ведомости

Департамент транспорта Москвы издал приказ, обязывающий таксистов дезинфицировать салоны автомобилей после каждого клиента. Мера вводится в связи с решением мэра столицы Сергея Собянина ослабить ограничения в городе и в соответствии с новыми требованиями Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Кроме того, все перевозчики обязаны ежедневно мыть и дезинфицировать свои транспортные средства в специальных местах, водители должны носить защитные маски и перчатки и каждый день измерять температуру. Раз в 15 дней не менее 10% водителей в каждой компании должны проверяться на коронавирус.

С 9 июня в Москве перестал действовать режим самоизоляции, были отменены график прогулок и цифровые пропуска. С этого же дня в столице заработали салоны красоты, фотостудии, агентства по подбору персонала, городские кладбища, видео- и звукозаписывающие компании, ветеринарные клиники и каршеринг возобновили работу в полном объеме. С 16 июня в Москве открылись летние веранды кафе, стоматологические клиники, туристические и рекламные агентства, риэлторские, юридические и консалтинговые компании. С 23 июня смогут возобновить работу фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, СПА и массажные салоны, солярии, бани, сауны, библиотеки, детские сады, компании речного транспорта, детские и спортивные площадки.

По данным на 18 июня, в Москве было выявлено почти 211 000 случаев коронавируса, 3483 человека умерли. В целом по России число заразившихся превысило 561 000, скончались 7660 пациентов с COVID-19.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных