В США умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева

Сергей Хрущев приехал в США в 1991 г. для чтение лекций в университете Брауна, в 1999 г. получил американское гражданство. Он родился 2 июля 1935 г. в Москве. Сергей Хрущев был доктором технических наук, носил звание героя социалистического труда и был награжден орденом Ленина. О причинах его смерти пока не сообщается.