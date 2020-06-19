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В США умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева

Ведомости

В США на 85-м году жизни скончался сын перового секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. Смерть сына лидера советского государства подтвердила РНК дочь Сергея Хрущева Нина и «Известиям» — друг умершего Марк Гаррисон.

Сергей Хрущев приехал в США в 1991 г. для чтение лекций в университете Брауна, в 1999 г. получил американское гражданство. Он родился 2 июля 1935 г. в Москве. Сергей Хрущев был доктором технических наук, носил звание героя социалистического труда и был награжден орденом Ленина. О причинах его смерти пока не сообщается.

Он родился 2 июля 1935 г. в Москве. Сергей Хрущев был доктором технических наук, носил звание героя социалистического труда и был награжден орденом Ленина. О причинах смерти профессора Хрущева пока не сообщается.

Отец Сергея Никитича Хрущева Никита Сергеевич Хрущев возглавлял Советский Союз в качестве лидера компартии с 1953 по 1964 гг. С его именем связан период истории СССР, получивший название «оттепель».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных