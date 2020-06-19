В США умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева
В США на 85-м году жизни скончался сын перового секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев. Смерть сына лидера советского государства подтвердила РНК дочь Сергея Хрущева Нина и «Известиям» — друг умершего Марк Гаррисон.
Сергей Хрущев приехал в США в 1991 г. для чтение лекций в университете Брауна, в 1999 г. получил американское гражданство. Он родился 2 июля 1935 г. в Москве. Сергей Хрущев был доктором технических наук, носил звание героя социалистического труда и был награжден орденом Ленина. О причинах его смерти пока не сообщается.
Он родился 2 июля 1935 г. в Москве. Сергей Хрущев был доктором технических наук, носил звание героя социалистического труда и был награжден орденом Ленина. О причинах смерти профессора Хрущева пока не сообщается.
Отец Сергея Никитича Хрущева Никита Сергеевич Хрущев возглавлял Советский Союз в качестве лидера компартии с 1953 по 1964 гг. С его именем связан период истории СССР, получивший название «оттепель».