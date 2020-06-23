В Крыму с 1 июля откроются детские лагеря, аквапарки и кинотеатры

С 15 июня в Крыму был отменен режим самоизоляции, открылись спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятий легкой атлетикой и футболом. С этого же дня перестала действовать обязательная обсервация для приезжающих из других регионов России. Прибывающие из-за границы, в том числе с Украины, по-прежнему должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Ранее Аксенов объявлял, что полуостров готов принимать туристов с 1 июля. Часть ограничений останется в силе: до 1 августа закрытыми остаются хостелы, а также запрещено проводить массовые мероприятия.