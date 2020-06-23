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В Крыму с 1 июля откроются детские лагеря, аквапарки и кинотеатры

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Крым с 1 июля снимет часть оставшихся ограничений по коронавирусу: откроются детские лагеря, аквапарки, кинотеатры, санаторно-курортные организации. Глава республики Сергей Аксенов внес изменения в указ о повышенной готовности в Крыму.

С 15 июня в Крыму был отменен режим самоизоляции, открылись спортивные и тренажерные залы, стадионы для занятий легкой атлетикой и футболом. С этого же дня перестала действовать обязательная обсервация для приезжающих из других регионов России. Прибывающие из-за границы, в том числе с Украины, по-прежнему должны соблюдать двухнедельную самоизоляцию. Ранее Аксенов объявлял, что полуостров готов принимать туристов с 1 июля. Часть ограничений останется в силе: до 1 августа закрытыми остаются хостелы, а также запрещено проводить массовые мероприятия.

К 23 июня в республике Крым было выявлено 613 случаев заражения COVID-19, 416 человек выздоровели, семь умерли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных